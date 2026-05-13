Cañuelas empieza a vivir un cambio silencioso: cada vez más familias llegan desde el conurbano buscando tranquilidad

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El crecimiento de barrios abiertos, loteos y nuevos desarrollos inmobiliarios está modificando lentamente el perfil poblacional de Cañuelas y consolidando a la ciudad como una alternativa residencial para quienes buscan salir del ritmo del Gran Buenos Aires.

En los últimos años, Cañuelas comenzó a experimentar un fenómeno que ya se observa en distintas ciudades ubicadas alrededor de la Capital Federal: la llegada constante de familias provenientes del conurbano bonaerense en busca de una vida más tranquila, espacios verdes y mayor seguridad.

Aunque el proceso avanza de manera gradual, comerciantes, desarrolladores inmobiliarios y vecinos coinciden en que el movimiento se volvió cada vez más visible. Muchas de las personas que hoy consultan por terrenos o viviendas llegan desde localidades como Lomas de Zamora, Ezeiza, Monte Grande, La Matanza o incluso desde distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La posibilidad de acceder a lotes más amplios, barrios abiertos sin expensas y entornos con menor densidad poblacional aparece como uno de los principales factores que explican este cambio.

A diferencia de otros momentos históricos donde Cañuelas era vista principalmente como una ciudad de fin de semana o descanso, hoy comienza a consolidarse un perfil más permanente. Cada vez más familias proyectan instalarse de forma definitiva, impulsadas también por nuevas modalidades laborales que permiten combinar presencialidad y trabajo remoto.

El crecimiento no sólo impacta en el mercado inmobiliario. También empieza a transformar el movimiento comercial, educativo y social de distintas localidades del distrito, especialmente en zonas cercanas a accesos estratégicos como la Autopista Ezeiza-Cañuelas, Ruta 3 y Ruta 205.

En paralelo, el fenómeno genera nuevos desafíos vinculados a infraestructura, tránsito, servicios y planificación urbana. El aumento poblacional obliga a pensar el desarrollo de manera equilibrada para evitar problemas que históricamente afectaron a otras ciudades del conurbano.

Mientras tanto, Cañuelas continúa posicionándose como uno de los puntos con mayor proyección de crecimiento de la región, en un contexto donde muchas personas vuelven a priorizar calidad de vida, tranquilidad y contacto con espacios abiertos por encima de la cercanía inmediata con los grandes centros urbanos.