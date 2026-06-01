Cañuelas golpeó en los momentos justos y se trajo un valioso triunfo ante Fénix.

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Con goles de Thiago González Roca y Mateo Coyette en el segundo tiempo, el Tambero venció 2-0 a Fénix como visitante y sumó tres puntos importantes en la fecha 14 del torneo.

Por la 14ª fecha del Torneo de Primera C, Cañuelas consiguió una sólida victoria por 2 a 0 frente a Fénix en el estadio Ferrocarril Midland. El equipo dirigido por Nahuel Ortiz resolvió el encuentro en el complemento y continúa sumando en una temporada donde busca mantenerse en la pelea dentro de la Zona B.

Durante gran parte del partido el trámite fue equilibrado, con pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha. Sin embargo, el Tambero mostró mayor eficacia cuando encontró los espacios.

A los 29 minutos del segundo tiempo apareció Thiago González Roca para romper el cero y darle la ventaja a la visita. Con Fénix obligado a adelantarse en busca del empate, Cañuelas aprovechó los espacios y sentenció el resultado a los 37 minutos mediante Mateo Coyette, quien definió con precisión para establecer el 2-0 definitivo.

El encuentro fue arbitrado por Rodrigo Villalba y se disputó en el estadio Ferrocarril Midland, donde Fénix hizo de local.

Con este triunfo, Cañuelas suma tres puntos importantes y ya piensa en su próximo compromiso, cuando reciba a El Porvenir en el estadio Jorge Arín. Por su parte, Fénix visitará a Atlas en la próxima jornada.