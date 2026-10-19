Cañuelas: homenaje a las madres en la Plaza San Martín.

Compartir

En el marco de la celebración del Día de la Madre, la intendenta Marisa Fassi acompañó al Rotary Club Cañuelas en la tradicional colocación de una ofrenda floral en el Monumento a la Madre, ubicado en la Plaza San Martín.

Como cada año, el Rotary Club Cañuelas llevó adelante un homenaje a las madres de la comunidad mediante la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento que las recuerda, en uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.

La ceremonia contó con la presencia de la intendenta Marisa Fassi, quien participó de la conmemoración junto a concejales, acompañando a los integrantes de la institución rotaria.

El encuentro permitió renovar una tradición que se mantiene vigente en Cañuelas y que busca rendir homenaje a todas las madres, reconociendo su lugar en la vida familiar y comunitaria.

La actividad se desarrolló en la Plaza San Martín, donde el Monumento a la Madre volvió a ser el punto de encuentro para esta conmemoración anual.