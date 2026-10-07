El Municipio refuerza la limpieza y mantenimiento de desagües

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Los trabajos forman parte de un operativo preventivo que incluye la limpieza y mantenimiento de desagües y cursos de agua en distintos puntos del distrito, con el objetivo de mejorar el escurrimiento ante lluvias intensas.

El Gobierno Municipal continúa desarrollando trabajos de limpieza, saneamiento y acondicionamiento de arroyos, canales, zanjas y desagües pluviales en distintos sectores del distrito, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos de anegamientos ante posibles precipitaciones intensas.

En ese marco, la intendenta Marisa Fassi supervisó algunas de las intervenciones que se llevan adelante en el arroyo La Montañeta, donde se realizan tareas de limpieza, retiro de sedimentos y desobstrucción del cauce. Durante la recorrida estuvo acompañada por el director general de Defensa Civil, Pablo Coronel, y el secretario de Ambiente, Agustín Lespada.

Los trabajos forman parte de un operativo preventivo que llevan adelante de manera articulada las áreas de Defensa Civil y Servicios Públicos, a partir de relevamientos destinados a identificar sectores prioritarios y mejorar las condiciones de drenaje en distintos puntos del partido.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran tareas de limpieza, profundización, ensanche y desobstrucción de canales y zanjas, con trabajos en el arroyo La Montañeta, el Camino Panelo, la calle Dorrego, el Camino a Las Heras, la calle 1° de Mayo y diferentes barrios y sectores céntricos de la ciudad.

Asimismo, se desarrollan tareas de zanjeo y entubado de cruces en distintos barrios, destinadas a facilitar el escurrimiento del agua, mejorar los accesos a las viviendas y optimizar el funcionamiento de los sistemas de drenaje existentes.

En el casco urbano también se llevan adelante intervenciones sobre la red de desagües pluviales y bocas de tormenta, mediante la utilización de camiones desobstructores que permiten retirar sedimentos y materiales acumulados que dificultan el normal funcionamiento del sistema.

Estas acciones se complementan con recorridas y relevamientos permanentes para detectar posibles obstrucciones en zanjas, alcantarillas y cursos de agua, estableciendo prioridades de intervención de acuerdo con las necesidades de cada sector.

Desde el Municipio destacaron que los trabajos forman parte de una estrategia integral de prevención y mantenimiento, orientada a anticiparse a posibles contingencias climáticas y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de precipitaciones importantes.

Las tareas continuarán desarrollándose en distintos puntos del distrito, mediante el trabajo coordinado de las áreas municipales, con especial atención en aquellos sectores que presentan mayores dificultades para el escurrimiento del agua.