Sandra Cherutti presentará su primer show solista en Cañuelas: “Con los años aprendí a disfrutar de cantar”.

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La cantante local se presentará el próximo 23 de mayo en Juana de Arco junto a músicos invitados y artistas amigos que la acompañaron en su recorrido musical. Será una noche íntima, con un repertorio amplio y variado pensado para compartir con el público.

Después de muchos años vinculada a la música y de participar en distintos espacios culturales y escenarios locales, Sandra Cherutti se prepara para vivir un momento muy especial: su primer show solista. La presentación será el sábado 23 de mayo a las 21 horas en Juana de Arco, ubicado en Leandro N. Alem 802 de Cañuelas.

Aunque hoy disfruta plenamente de cantar frente al público, Sandra reconoce que no siempre fue así. “Cantar para mí se transformó en un hobby cerca de los 40 años. Antes de eso cantaba toda la vida, pero en mi casa. Hacerlo en público era un verdadero suplicio. Los nervios me mataban hasta el punto de sentirme mal físicamente”, contó en diálogo con CañuelasYa.

Con el paso del tiempo, la experiencia y el acompañamiento de personas cercanas fueron ayudándola a perder el miedo. “Con los años se va perdiendo la vergüenza y encontrarme en mi madurez con gente hermosa que me alentó a intentarlo nuevamente me abrió la puerta a poder disfrutarlo”, expresó.

Uno de los momentos importantes en ese recorrido fue el encuentro con el músico Bruno Carabel, a quien conoció participando en actos escolares del colegio de su hijo, donde él era profesor de música. “Ellos convocaban a veces a los padres para participar y ahí empezamos a compartir canciones”, recordó.

En paralelo, Sandra comenzó a formar parte del café literario “Silencio Voces”, espacio cultural donde cantó durante diez años consecutivos y que se convirtió en una experiencia fundamental para ganar confianza y seguir creciendo musicalmente.

Más adelante llegaron nuevas invitaciones y escenarios. Bruno Carabel comenzó a convocarla para distintas presentaciones y encuentros musicales, mientras que también compartió actuaciones junto al guitarrista Leo Mennitto, interpretando especialmente tangos, uno de los géneros con los que más se identifica. “El tango es un género que amo y en el que me siento muy cómoda”, señaló.

El año pasado además participó del proyecto “Tangueras”, impulsado por Fabiana Banegas, otra de las músicas locales con quienes mantiene un fuerte vínculo artístico.

Precisamente fue Bruno Carabel quien terminó impulsándola a animarse a un show propio. “Me dijo que ya era hora de hacer un show solista, que me animara. Me está ayudando en todo: organización, repertorio y puesta en escena. Puso toda su experiencia a disposición y ya no me pude echar atrás”, contó entre risas.

La presentación contará con la participación de músicos y artistas invitados que forman parte de su recorrido y de su círculo cercano: Luis Piñol, Tiago, Sol Macuso, Trinidad Martínez, Juan Pablo Carricaburo y el propio Bruno Carabel.

El espectáculo tendrá un formato íntimo y cercano, pero con un repertorio amplio y variado que recorrerá distintos estilos musicales para compartir una noche especial con el público local.

Las reservas pueden realizarse al 11 5661-5840.