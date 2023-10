Marisa y una elección histórica: ¿cuáles son las claves para entender el resultado?

Compartir

Después de las PASO, tanto en el oficialismo como en la oposición daban prácticamente por descontado que Marisa Fassi iba a ser reelecta. Pero nadie imaginaba un resultado como el que se dió el último domingo, donde la intendenta consolidó un respaldo contundente. Una verdadera paliza electoral que reconfigura el escenario político en adelante para Cañuelas.

Por: Juan P. Carricaburo.

Con algo más del 47 por ciento de los votos, Marisa sacó una diferencia abismal a sus competidores: 22 puntos a Mac Goey y 24 a Cantoni. Unión por la Patria se quedó con la totalidad de los consejeros escolares y consiguió -si los números oficiales confirman el escrutinio provisorio- cinco de nueve bancas en juego en el Concejo Deliberante. Un control absoluto del cuerpo legislativo.

Pero además de aplastar a la oposición, Marisa se superó a sí misma: sumó 6 mil votos desde las PASO, y consiguió 2.500 votos más si se compara con la elección del 2019 cuando fue electa.

Los buenos resultados incluso superaron la remontada peronista que se dio en la Provincia y gran parte del País. En el bunker oficialista incluso se sorprendieron por la diferencia de casi 1.200 votos de Marisa superando a Sergio Massa, un voto que no se buscó (siempre se militó la boleta completa) pero que se dio en el cuarto oscuro, sobre todo en el centro de Cañuelas, donde aparecieron las boletas cortadas a favor de la intendenta.

Como no pasaba hace mucho tiempo, el oficialismo ganó en el centro de Cañuelas y en todas las localidades, incluyendo Vicente Casares y Uribelarrea, dos lugares que muchas veces le dieron resultados adversos.

En las últimas horas, desde la oposición empezaron a cruzarse reproches para tratar de entender la catástrofe. Sobre todo en Juntos por el Cambio, donde hace algunos meses se veían peleando por la intendencia y hoy se encuentran peleando por un puñado de votos el tercer lugar.

El aparato oficialista, la grieta interna entre Mac Goey y Álvarez, la falta de Patricia Bullrich en la campaña, errores en la estrategia y la coordinación de la campaña, la tibieza de un discurso poco duro contra la gestión municipal, son algunos de los argumentos desordenados que aparecieron en estos días de incertidumbre.

Pero acaso lo más acertado sea tratar de entender el triunfo de Marisa Fassi analizando los puntos fuertes de la intendenta.

En primer lugar, no se puede minimizar la gestión municipal. A poco de asumir Marisa enfrentó una pandemia, y el Municipio se mostró sumamente activo en ese tema. La recuperación del Hospital Kirchner fue fundamental, y por él pasaron más de 800 vecinos de Cañuelas que estuvieron internados con asistencia respiratoria. En la misma línea la campaña de vacunación, la mejora del Marzetti, la recuperación de las unidades sanitarias, todos ejemplos de una intendenta que se mostró muy preocupada por cuidar la salud.

Pero además, Fassi mostró en aquellos años una sensibilidad especial, tratando de sostener la actividad económica, reuniéndose comerciantes, con dueños de restaurantes, profesores de gimnasia, artistas, analizando protocolos y viendo de qué forma podía permitir el trabajo. Cosas que la gente no olvida.

En la misma línea, es innegable el impacto de un plan de obra pública importantísimo, donde el asfalto fue protagonista en prácticamente todos los barrios y localidades de Cañuelas.

La campaña del oficialismo local fue sumamente prolija, ordenada, con todos los sectores alineados, sin grandes cortocircuitos y con una militancia fuerte y silenciosa, que caminó varias veces casa por casa y eligió como estrategia el cara a cara con los vecinos.

Y por supuesto la propia intendenta que se mostró todo el tiempo en gestión. No hizo grandes actos, no exageró una impostura electoral, no entró en polémicas y en un momento político donde la agresión parece estar en el centro de la política, mantuvo una posición conciliadora y plural.

Marisa «hizo la elección que hizo», más por aciertos propios y de su espacio político (donde la figura de Gustavo Arrieta, en esta elección además candidato al Parlasur por la Provincia, sigue siendo muy fuerte) que por errores de la oposición.

La contundencia del triunfo ratifica su figura, su estilo, y el rumbo de una gestión que fue aprobada sin atenuantes por la comunidad de Cañuelas.