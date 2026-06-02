Cañuelas homenajea a sus Bomberos Voluntarios en su día.

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En el Día Nacional del Bombero Voluntario, la comunidad reconoce la entrega y el compromiso de quienes están siempre al servicio de los vecinos. La intendenta Marisa Fassi visitó el cuartel local para agradecer la labor de los hombres y mujeres que integran la institución.

Cada 2 de junio se celebra en la Argentina el Día Nacional del Bombero Voluntario, una fecha que recuerda la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, fundado en 1884 en el barrio porteño de La Boca por iniciativa de un grupo de vecinos encabezados por el inmigrante italiano Tomás Liberti.

Desde entonces, miles de hombres y mujeres decidieron dedicar parte de su vida al servicio de los demás, actuando de manera desinteresada ante incendios, accidentes, inundaciones, rescates y todo tipo de emergencias.

En Cañuelas, los Bomberos Voluntarios representan uno de los pilares fundamentales de la comunidad. Su labor diaria, muchas veces silenciosa, se refleja en cada salida de emergencia, en cada capacitación y en cada acción solidaria que desarrollan para proteger a los vecinos.

En el marco de esta fecha especial, la intendenta Marisa Fassi se acercó al cuartel local para saludar y agradecer personalmente a los integrantes del cuerpo activo.

«Hoy me acerqué al cuartel para saludar y agradecer a quienes, con compromiso, valentía y una enorme vocación de servicio, están siempre presentes. Quiero reconocer la dedicación de cada bombera y cada bombero, que con solidaridad y entrega acompañan a nuestra comunidad todos los días», expresó la jefa comunal.

Además, agregó: «¡Feliz Día, Bomberos Voluntarios de Cañuelas! ¡Gracias por estar siempre!»

La jornada es una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes, sin esperar nada a cambio, responden cada vez que suena la sirena y ponen su tiempo, preparación y compromiso al servicio de toda la comunidad.

Feliz Día a los Bomberos Voluntarios de Cañuelas y de todo el país.