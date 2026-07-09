Cañuelas participará de una nueva edición de Caminos y Sabores 2026

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Cañuelas participará de una nueva edición de la feria Caminos y Sabores, que se desarrollará del 9 al 12 de julio en el predio BA Ferial (Complejo Costa Salguero), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de uno de los encuentros gastronómicos y turísticos más importantes del país, que reúne a productores, emprendedores y destinos de todas las provincias para promover la identidad, los sabores y la cultura de cada región.

En el marco de la apertura de la temporada de invierno de la provincia de Buenos Aires, Chacinados Ponce representará al distrito en el espacio de cocina en vivo, donde Marcelo Ponce elaborará chorizos a la pomarola.

Además, en el stand institucional de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y la Subsecretaría de Turismo, se realizarán degustaciones de productos elaborados por emprendedores de Cañuelas, entre ellos chacinados artesanales, alfajores, dulce de leche, conservas, cervezas artesanales y gin artesanal.

Las marcas locales que formarán parte de esta edición son Falso Dilema (@falsodilema.birra), Yucaidí Sabores (@yucaidisabores), Pueblo Escondido (@puebloescondido), Griffin Beer (@griffin.beer), La Uribeña Parrilla (@lauribeniaparrilla), Spiritu Santo Gin (@spiritusantogin), La Pulpería de Uribelarrea (@lapulperiadeuribe), Lácteos Mayol (@lacteosmayol), Cerveza Alanis (@cervezaalanis), Hilda Errecat (@hildaerrecat_67), El Campito Agroecológico (@el_campito_agroecologico), El Viejo Tractor (@elviejotractor) y Valle de Goñi (@valledegoni).

La participación en Caminos y Sabores representa una nueva oportunidad para promocionar la producción local y continuar posicionando a Cañuelas como un destino turístico y gastronómico de referencia. Además, tiene como objetivo acompañar a emprendedores y productores locales, generar nuevas oportunidades de comercialización y fortalecer la identidad productiva de Cañuelas.