Cañuelas prepara una nueva edición de “La Noche de las Pizzerías”

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La propuesta se realizará durante octubre y reunirá a las pizzerías de la comunidad. El Municipio abrió la convocatoria para los comercios que quieran participar de esta nueva edición.

El Gobierno Municipal de Cañuelas anunció que se encuentra preparando una nueva edición de “La Noche de las Pizzerías”, una iniciativa que tendrá lugar durante el mes de octubre y buscará reunir a distintos establecimientos gastronómicos de la comunidad.

La propuesta apunta a generar una jornada especial alrededor de uno de los clásicos de la gastronomía, al mismo tiempo que busca acompañar, promocionar y dar visibilidad a las pizzerías locales.

En ese marco, el Municipio abrió la convocatoria para aquellos comercios que quieran formar parte de “La Noche de las Pizzerías ’26”.

Las pizzerías interesadas en participar podrán comunicarse por correo electrónico a lanochedelaspizzerias@canuelas.gob.ar, donde podrán solicitar información sobre la iniciativa y los requisitos para sumarse.

Por el momento no se informó la fecha exacta en la que se desarrollará el evento. Desde el Gobierno Municipal adelantaron que tanto el día como los detalles de esta nueva edición serán anunciados próximamente.

De esta manera, Cañuelas comienza a prepararse para una nueva jornada gastronómica que tendrá a la pizza como protagonista y a los comercios locales como parte central de la propuesta.