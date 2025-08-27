DOCENTES PARTICIPARON DE LA CHARLA INFORMATIVA «CAÑUELAS, TE QUIERO VERDE».

Compartir

Docentes y directivos de instituciones educativas del distrito participaron de una charla informativa en el marco del programa “Cañuelas te quiero verde”, realizada en el Teatro de la Sociedad Italiana.

El encuentro contó con la presencia del secretario de Ambiente, Agustín Lespada; el Coordinador de Gestión Municipal, Fernando Jantus; la secretaria de Asuntos Comunitarios, Educación y Culto, Sandra Cardozo; y la jefa distrital de Inspección, Silvia Dickie.

Durante la jornada se realizó una presentación sobre la problemática de los residuos en el distrito, las medidas que se están implementando para promover un tratamiento responsable y un espacio de intercambio en el que cada institución compartió los desafíos puntuales que enfrenta en su ámbito.

Cada docente y directivo se llevó material didáctico y una bolsa verde, que será complementada en los próximos días con la entrega de más bolsas para llegar a cada alumno.

Los folletos distribuidos remarcaron la importancia de la separación en origen y la disposición en bolsas verdes, el uso de productos reutilizables o retornables, y la necesidad de darles una segunda vida a los materiales. También se acercaron propuestas de juegos de clasificación de residuos, con el objetivo de facilitar la enseñanza en las aulas.

Con este tipo de actividades, el Municipio busca fortalecer la educación ambiental, reducir la huella de carbono, mejorar la salud pública y avanzar hacia una comunidad más sostenible.