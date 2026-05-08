Cañuelas profundiza la comunicación ética sobre las infancias.

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En una jornada clave organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, el equipo de comunicación de UNICEF brindó herramientas a los gobiernos locales para construir narrativas que respeten y promuevan la perspectiva de derechos en la niñez y adolescencia.

Por Martín Aleandro

La charla se desarrolló el pasado 7 de mayo en el Instituto Cultural Cañuelas, contando con la destacada coordinación del equipo de comunicación de UNICEF. Esta actividad se inscribe en el marco del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa que reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con los estándares internacionales de protección. Resulta evidente que esta capacitación busca pulir la retórica oficial, dotando a los gobiernos locales de herramientas críticas para que el discurso público actúe como un escudo protector y no como un agente de vulneración, promoviendo una ética del cuidado en cada palabra emitida.

La protección de las infancias y adolescencias en el distrito de Cañuelas no solo se dirime en el terreno de la asistencia material, sino fundamentalmente en la esfera simbólica del lenguaje. En un contexto donde la información fluye con voracidad, la construcción de una perspectiva de derechos en la comunicación institucional resulta imperativa para evitar la estigmatización y garantizar la dignidad de los sujetos más jóvenes de nuestra comunidad. Bajo esta premisa, la charla institucional «Cómo comunicar sobre las infancias y adolescencias con una perspectiva de derechos» se erige como un espacio de formación fundamental para los agentes del Estado, entendiendo que el modo en que nombramos la realidad es, en última instancia, el primer paso para transformarla.

Cañuelas Ya tuvo la posibilidad de entrevistar a Simón Gómez, secretario de Desarrollo Social, niñez y adolescencia en el marco de la jornada institucional.

¿Cómo se desarrolló la presentación en el ICC?

La oficina de comunicación de UNICEF trabajó sobre la comunicación democrática durante la charla. Es una comunicación en infancias y adolescencias, con una guía para comunicadores y para periodistas. Lo que queremos resaltar es cómo hablamos cuando hablamos de coberturas periodísticas sobre niñas, niños y adolescentes. Todo esto en el marco de un programa que se llama MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia.

Por lo tanto, en esta jornada, puntualmente, el objetivo fue brindar herramientas para que los profesionales que trabajan en comunicación puedan mejorar sustancialmente la calidad de los debates sobre la promoción y protección de derechos de niños y adolescentes en tratamiento. Trabajamos en conjunto, el área de promoción de la Secretaría de Desarrollo Social, niñez y adolescencia, e invitamos a Educación para que también acompañe.

¿Desde dónde se abordó la problemática de Niñez y adolescencia?

Abordamos el tema sobre la promoción de derechos de niños y adolescentes. Esto en el marco de este programa que te comentaba recién: MUNA. Y de esta manera fortalecer el derecho a la comunicación desde la infancia. Que obviamente incluye al mismo tiempo el derecho a la información y a la libertad de expresión, que también presupone una comunicación respetuosa, accesible y de calidad respecto a los temas que impactan en la infancia y en la adolescencia a todos los grupos sociales. Sobre todo, en estos momentos que las adolescencias estuvieron en varios medios de comunicación con todo lo que ya es de público conocimiento.

¿Cuál es el objetivo principal del programa?

El objetivo es pensar y repensar el concepto de “ciudadano”, hoy más que nunca porque tiene que ver con tomar en cuenta el derecho a informar, a ser informado, hablar y de ser escuchado… el derecho a ser visible en el espacio público, lo que equivale a existir socialmente tanto en el terreno de lo individual como en el terreno colectivo.

La infancia más que cualquier otro grupo social necesita ser nombrada y visibilizada para poder garantizar la protección de sus derechos, y especialmente para ser reconocida como un actor social y político, como un colectivo social que tiene derechos y que interpela al Estado y a la sociedad.

En pocas palabras, la relevancia de estos encuentros en Cañuelas radica en la consolidación de un sistema de protección integral que trascienda la coyuntura. Al involucrar a la Secretaría de Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia en un diálogo directo con organismos globales como UNICEF —que celebra 40 años de presencia en Argentina—, el distrito se posiciona como un referente regional en la jerarquización de las políticas públicas de niñez. Apostar por una comunicación responsable es reconocer a los niños y adolescentes como ciudadanos de pleno derecho, cuya voz debe ser escuchada y representada con el mayor de los respetos pedagógicos y éticos, garantizando así el presente y el futuro de nuestra comunidad.