Cañuelas se moviliza por la salud: el Rotary convoca a la XIII caminata “Tomátelo a Pecho”.

Será este sábado 18 de octubre a las 16, con salida desde la Casa Rotaria (Basavilbaso 753). La actividad es libre y gratuita y busca concientizar sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

El Rotary Club de Cañuelas realizará una nueva edición de su caminata anual “Tomátelo a Pecho”, que este año llega a su décimo tercera convocatoria consecutiva, consolidándose como un clásico del calendario comunitario local. La consigna: salir a la calle, vestirse con algún detalle rosa y poner en agenda la importancia de los controles periódicos.

Dónde y a qué hora

El punto de encuentro será la Casa Rotaria, ubicada en Basavilbaso 753, a las 16.00. La participación es libre y gratuita.

Cómo será la jornada

Habrá música, baile e hidratación para los participantes, además de venta de remeras y botellas oficiales del evento. Se sugiere asistir con ropa cómoda y, si es posible, alguna prenda rosa, el color símbolo de la causa.

El objetivo

La iniciativa apunta a fortalecer tres mensajes clave: controles preventivos, educación en salud y detección temprana, pilares que ayudan a reducir el impacto de la enfermedad.

Inscripción y contactos

La inscripción online se realiza en bit.ly/tomateloapecho-25 y las novedades se pueden seguir en @rotaryclubcanuelas. Consultas: Claudia (Presidencia) 2226-60-0596 y Milagros Echarri (Prensa) 2226-685-890.

Desde la entidad agradecieron el acompañamiento de medios, instituciones y vecinos que, año tras año, se suman a caminar “por la vida” y a multiplicar el mensaje de prevención.