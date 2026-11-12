Cañuelas se prepara para vivir tres días de fiesta con la Expo 2026.

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La Expo Cañuelas y Fiesta Provincial del Dulce de Leche se realizará del 13 al 15 de noviembre, con más de 500 expositores, propuestas gastronómicas, artesanos y espectáculos para toda la familia. Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga encabezarán las tres jornadas en el Predio Ferial de Ruta 205.

Este fin de semana se viene una nueva edición de Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que se desarrollará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el Predio Ferial ubicado sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 65,100, a metros del acceso a la Autopista Ezeiza–Cañuelas.

La celebración, que regresa después de la interrupción de 2025, contará con más de 500 expositores de diferentes rubros, una amplia propuesta gastronómica, espectáculos musicales y actividades culturales para toda la familia.

En esta edición, más de 70 empresas industriales, comerciales, organismos públicos, instituciones educativas y universidades participarán de la exposición, junto con más de 370 artesanos y emprendedores locales, 60 productores gastronómicos y más de 30 elaboradores de dulce de leche de distintos puntos del país.

La programación artística incluirá presentaciones en dos escenarios, con más de 60 propuestas musicales y culturales y la participación de más de 120 artistas e integrantes de ballets, grupos folklóricos, bandas de rock, cumbia y otros géneros.

El evento se realizará en un predio de 14 hectáreas, especialmente acondicionado para recibir a miles de visitantes durante las tres jornadas, con sectores diferenciados para las actividades productivas, comerciales, gastronómicas, culturales y recreativas.

Una gran vidriera de la producción y el trabajo

Bajo la consigna “Producción, Identidad y Encuentro”, Expo Cañuelas volverá a reunir a los principales sectores de la actividad económica y social del distrito, ofreciendo un espacio de promoción, comercialización y vinculación para empresas, comerciantes, productores e instituciones.

La muestra industrial y comercial contará con más de 70 participantes, entre empresas de distintos rubros, organismos públicos, universidades e instituciones educativas, que presentarán sus productos, servicios, actividades y proyectos.

La Expo constituye también una oportunidad para exhibir el crecimiento y la diversificación productiva de Cañuelas, un distrito que combina su histórica identidad agropecuaria con el desarrollo industrial, comercial, educativo, gastronómico y turístico.

Otro de los sectores destacados será el paseo de artesanos y emprendedores, con más de 370 participantes locales, que ofrecerán una amplia variedad de productos y elaboraciones.

A ellos se sumarán 60 productores gastronómicos, que integrarán un extenso patio de comidas con diferentes propuestas para almorzar, merendar y cenar durante las tres jornadas.

El dulce de leche, protagonista de la celebración

Como cada edición, uno de los principales atractivos será el Pabellón del Dulce de Leche, que reunirá a más de 30 productores procedentes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de elaboradores cañuelenses.

El espacio permitirá conocer y adquirir una amplia variedad de dulces de leche, tanto de producción artesanal como industrial, y participar de degustaciones.

La Fiesta Provincial del Dulce de Leche tiene una relación directa con la identidad histórica de Cañuelas, reconocida como Cuna Nacional de la Industria Lechera por su vinculación con el nacimiento y desarrollo de La Martona, empresa pionera de la actividad láctea argentina.

Desde su creación en 1997, la celebración se convirtió en un acontecimiento que reúne tradición, producción, turismo y cultura, con el dulce de leche como protagonista.

El tradicional concurso del dulce de leche

Durante la Expo se desarrollará una nueva edición del concurso que distingue a los mejores dulces de leche participantes, uno de los acontecimientos más esperados de la fiesta.

La competencia contempla las categorías de dulce de leche tradicional o familiar y dulce de leche repostero, evaluadas por un jurado técnico especializado, que analiza las características y cualidades de los productos presentados.

También se realizará la elección del Premio del Público, una distinción especialmente representativa de la fiesta, en la que los visitantes tienen la posibilidad de degustar diferentes elaboraciones y votar por su dulce de leche favorito.

El concurso representa una oportunidad para que productores de distintas escalas y procedencias puedan mostrar la calidad de sus elaboraciones, intercambiar experiencias y fortalecer la difusión de uno de los alimentos más tradicionales de la gastronomía argentina.

Entre los productores incluidos en la nómina de esta edición se encuentran La Casiana, Minué, El Viejo Tractor, Las Quinas, Dulzam, Delta Cuisiniere, La Emilia, Milagros del Sol, Don Bosco Uribelarrea, Miel y Dulces Artesanales Abril, Castelmar–Don Abel, Silvestre, CEPT 33–El Deslinde, Mundver Dulce de Leche con Miel, Campero, Dulce de Leche & Co., Don Celestino, Dulzuras Platenses, Florenlac, Lácteos Mayol, Delicias de la Huerta, Savona Fit, Los Moritanes, La Treve, Doña Magdalena, La Camila–Sakeko, Teentate con Acento Cordobés, Viejo Manuel y Guatán.

Tres noches de grandes espectáculos

La música será otro de los grandes atractivos de Expo Cañuelas 2026, con tres artistas de reconocimiento nacional encabezando la programación del escenario principal.

El viernes 13, Los Palmeras serán los protagonistas de la primera noche, con un espectáculo previsto para las 21 horas. Previamente actuarán Ammán, a las 19, y Memo Senas, a las 20.

El sábado 14, el folklore tendrá su noche central con Destino San Javier, que subirá al escenario a las 21 horas. La programación comenzará a las 19 con Bruno Carabel y continuará a las 20 con el Ballet Pampas Bravas.

El domingo 15, el cierre de la fiesta estará a cargo de La Konga, a partir de las 20 horas. La jornada incluirá previamente el espectáculo de stand up de Álvaro Navia, a las 18, y la presentación de Emi Corbalán, a las 19.

Un escenario dedicado al talento local y regional

En paralelo a los espectáculos centrales, la Expo contará con un escenario alternativo que ofrecerá música, danza y diferentes expresiones artísticas durante los tres días.

El viernes 13, la actividad comenzará a las 16.30 con la apertura del escenario. Desde las 17 se presentarán La Comunitaria, Nefertari Company, K-pop de Entrebambalinas, Álamo, R17, Clan D y Libertad Chamamecera.

El sábado 14, la programación se iniciará a las 12.30, con actuaciones desde las 13 horas de Matices de la Danza, Taller Folklórico Los Pozos, Agrupación Alegría y Tradición, Los Reyes del Ritmo, Ensamble Ruta 3, Mariana Silva, Ensamble de Rock, Ensamble de Pop, Chiara Messina, Ensamble Folklore, Ensamble Percusión, Perros sin Paz, Lunes, Lunas de Mercurio, Doma Nula y Peter y Los Pájaros.

El domingo 15, el escenario alternativo abrirá a las 12.30 y contará desde las 13 con Agrupación Colibrí, Agrupación Rankulche, Augusto Iñiguez, Talismán, 3 de Oro, Malobueno, Bichos de Ciudad, Mano de Obra y La Brújula.

De esta manera, la programación combinará grandes figuras de la música nacional con artistas, bandas y agrupaciones locales y regionales, ofreciendo propuestas para públicos de distintas edades y preferencias musicales.

Entradas populares y un importante beneficio para las instituciones

Con el objetivo de facilitar el acceso del público y, al mismo tiempo, contribuir al sostenimiento de las instituciones de la comunidad, la organización dispuso un sistema de entradas anticipadas a precios populares.

Las entradas pueden adquirirse a 5.000 pesos a través de clubes, establecimientos educativos y otras instituciones locales que participan de la preventa. La totalidad de lo recaudado por esta modalidad queda en manos de las instituciones, que podrán destinar esos recursos a sus actividades y proyectos.

En el lanzamiento de la fiesta, realizado el 20 de octubre en el Teatro Italia con la participación de más de 40 instituciones, se destacó que este mecanismo podría generar un aporte cercano a los 250 millones de pesos para organizaciones de la comunidad, dependiendo del volumen de entradas comercializadas.

También se pueden adquirir entradas generales a 7.000 pesos por jornada, a través de la plataforma Platea Uno Tickets (www.plateaunotickets.com), con un costo adicional de servicio de 700 pesos por entrada. El valor general en boletería es de 7.000 pesos. Los menores de 12 años no abonan entrada.

Estacionamiento a beneficio de Bomberos Voluntarios

El predio contará con una organización especial para facilitar el ingreso y la circulación del público

Se dispondrá de tres hectáreas destinadas al estacionamiento de vehículos, además de espacios diferenciados para motocicletas, sectores reservados para personas con discapacidad y áreas específicas para proveedores y expositores.

La administración y organización del estacionamiento estará a cargo de los Bomberos Voluntarios de Cañuelas, que recibirán la recaudación de este servicio como aporte al sostenimiento de la institución.

El valor previsto será de 7.000 pesos por vehículo.

Asimismo, el predio contará con servicios sanitarios, dispositivos de asistencia médica, presencia de Bomberos y medidas de seguridad y organización para garantizar el desarrollo de las actividades.

La ubicación del Predio Ferial, sobre la Ruta Nacional 205 y a pocos metros de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, facilita el acceso de visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del área metropolitana.

Una convocatoria con impacto económico y turístico

La Expo Cañuelas y Fiesta Provincial del Dulce de Leche representa también una importante oportunidad para la actividad comercial, gastronómica y turística del distrito.

también como una herramienta de promoción del trabajo local, de generación de oportunidades comerciales y de fortalecimiento de las instituciones.

Con tres jornadas de actividad productiva, gastronomía, cultura y espectáculos, Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche volverán a mostrar el potencial del distrito y a reunir a miles de familias en una celebración de la identidad cañuelense.

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Información útil para los visitantes

• Fechas: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

• Lugar: Predio Ferial de Cañuelas, Ruta Nacional 205, km 65,100.

• Horario general previsto: de 10 a 23 horas, sujeto a la programación de cada jornada.

• Entradas anticipadas institucionales: $5.000 por jornada.

• Entradas generales: $7.000 por jornada.

• Venta online: www.plateaunotickets.com ($700 adicionales por servicio).

• Menores de 12 años: ingreso gratuito.

• Estacionamiento: $7.000 por vehículo, a beneficio de Bomberos Voluntarios de Cañuelas.

• Espectáculos centrales: Los Palmeras (viernes 13, 21 h), Destino San Javier (sábado 14, 21 h) y La Konga (domingo 15, 20 h).

• Principales atractivos: más de 500 expositores, Pabellón del Dulce de Leche, concurso y degustaciones, paseo de artesanos, patio gastronómico y dos escenarios con espectáculos en vivo.