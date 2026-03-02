Cañuelas se suma a “Decisión Niñez” 2026

Se trata del primer presupuesto público y participativo de la provincia cuyo destino es decidido por chicos y chicas de entre 8 y 17 años. A través de esta iniciativa, pueden presentar proyectos colectivos para mejorar sus barrios, defender sus ideas en asambleas y votar cuáles serán financiados con recursos provinciales.

La Secretaría de Niñez y Adolescencia convoca a chicos y chicas de 8 a 17 años a presentar proyectos para mejorar sus barrios en el marco del programa provincial Decisión Niñez, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que destina fondos públicos a propuestas definidas por las juventudes.

Participación real, con impacto concreto

El espíritu del programa es claro: garantizar el derecho a la participación y generar espacios donde las juventudes puedan expresar sus necesidades, proponer soluciones y tomar decisiones.

Cada año se financian cerca de 250 proyectos en toda la provincia, con un máximo de 10 iniciativas por Servicio Zonal. Las propuestas seleccionadas reciben un subsidio para su implementación, lo que permite que las ideas se transformen en acciones concretas en cada comunidad.

Más allá del financiamiento, “Decisión Niñez” promueve el trabajo en equipo, fortalece vínculos comunitarios y consolida una cultura democrática desde edades tempranas.

Cómo será la edición 2026

El cronograma contempla cuatro etapas:

1. Inscripción y presentación de proyectos

Abierta hasta el 20 de marzo mediante formulario online.

2. Asambleas municipales (abril y mayo)

Cada grupo presentará su propuesta y se elegirán las que avanzarán a la instancia siguiente.

3. Asambleas zonales (junio a septiembre)

Se definirán los proyectos que finalmente recibirán financiamiento.

4. Implementación

Entrega del subsidio y puesta en marcha de las iniciativas seleccionadas.

Desde la organización aclararon que, como en todo proceso participativo, no todas las propuestas podrán concretarse este año. Sin embargo, todas quedarán registradas en una base de datos pública digital para que puedan ser retomadas por organismos provinciales, municipales, asociaciones civiles o empresas interesadas en acompañarlas.

Requisitos para participar

Destinado a niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años.

Cada proyecto debe contar con entre 5 y 25 participantes, promoviendo la equidad de género.

Tanto el grupo como la persona adulta acompañante deben pertenecer a la comunidad donde se desarrollará la propuesta.

El proyecto debe buscar mejorar el barrio o el municipio y beneficiar a la mayor cantidad posible de chicos y chicas.

El rol de las personas adultas será acompañar el proceso, garantizando que las ideas y decisiones surjan verdaderamente de las niñeces y adolescencias.

Reuniones informativas

Para brindar detalles sobre la nueva edición, se realizarán dos encuentros virtuales abiertos:

Jueves 5 de marzo, de 14 a 15 hs.

Viernes 6 de marzo, de 11 a 12 hs.

(Enlaces disponibles en los canales oficiales del programa).

Cómo inscribirse

Más información:

https://www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la_comunidad/decision_ninez

Formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ntE91uwOhB1kuQFy8N2pthBXpJQyvWg255HHBS9Yjf1C5g/viewform

Desde la Secretaría de Niñez y Adolescencia destacaron que la convocatoria busca que las juventudes de Cañuelas “se animen a soñar en colectivo y transformar sus ideas en proyectos reales”.

En tiempos donde la participación suele ser un desafío, la propuesta vuelve a poner en el centro la voz de quienes muchas veces no son escuchados: chicos y chicas que, con organización y compromiso, pueden decidir cómo mejorar el lugar donde viven.