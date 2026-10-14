Cañuelas se suma a una jornada solidaria de donación de cabello para pacientes oncológicos.

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En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el grupo AMAK del Centro Vasco Denak Bat organizará una jornada de donación de cabello destinado a la confección de pelucas para personas que atraviesan tratamientos oncológicos. La actividad se realizará el miércoles 21 de octubre, de 15 a 20 horas, e incluirá una charla informativa a las 17. La iniciativa busca promover la solidaridad, la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

Por:@oscarhh10

Enmarcado en el mes de la concientización de la prevención del cáncer de mama se realizará el próximo miércoles 21 de octubre una jornada de donación de cabello. La misma es organizada por el grupo AMAK del Centro Vasco Denak Bat. En este sentido desde cañuelasya.com dialogamos con la presidenta de la entidad, María José Oyharzabal, quien expresó «se viene la jornada de donación de cabello para la confección de pelucas lo que será luego entregado a una entidad de bien público que se llama tu cabello es esperanza, el mismo se encarga de la confección y llevar adelante un banco de pelucas destinados a personas que se encuentran en tratamiento oncológico».

Al ser consultada sobre cómo surgió la iniciativa, Oyharzabal comentó «esta propuesta surgió como un legado del Padre Ale, en este mes de octubre se lleva adelante el mes del legado del Padre Ale, siempre hacemos actividades a diferentes temas y también a concientizar con el tema del cáncer de mama y demás…en esta oportunidad se hace ésta jornada». Asimismo agregó «una de las chicas que integra el grupo AMAK nos hizo la propuesta y nos pareció súper interesante sumarnos, desde el Centro Vasco y AMAK más puntualmente, en este proyecto y poder vehicularizar desde el Centro Vasco y poder a disposición las instalaciones y como decimos a partir de ese momento poder ser un eslabón de esta cadena que apunta a hacer la colecta de cabello, para confeccionar las pelucas y así ayudar a las personas en el tratamiento oncológico».

Al ser consultada sobre la importancia de la concientización y lucha contra el cáncer de mama, María José indicó «es importante ya que a través de la prevención podemos lograr la detección temprana a través del autoexamen como así también a través de los controles ginecológicos, hoy en día de acuerdo a los que tienen antecedentes es mas temprano que se tienen que hacer las mamografías, la ecografía mamaria es importantes hacércela todos los años, los controles ginecológicos y también aprender a hacerse el auto examen y si la enfermedad está hacerse los tratamientos correspondientes… ante la más mínima duda hay que ir al médico, no hay quedarse con la duda y si la primera consulta no las deja conforme hay que buscar una segundo ó hasta una tercera opinión».

Al ser consultada sobre la creación del grupo AMAK dentro del Centro Vasco, María José expresó «AMAK significa madre en euskera que desde unos años atrás nos conformamos como un grupo de madres que llevábamos a nuestros hijo/as a los ensayos de baile, en un primer momento sí bailábamos este grupo de mujeres… no quiere decir que no volvamos a bailar, pero sí le hemos ido dando otra impronta al espacio, somos un grupo de mujeres que nos juntamos todos los días jueves en el Centro Vasco para compartir una cena, ideas, inquietudes y cosas que nos van ocurriendo como mujeres, también somos mujeres solidarias que nos involucramos en estas temáticas que nos atraviesan a todas». Por último manifestó «los invitamos a todos a acercarse el dia 21 de octubre de 15hs a 20hs y en especial es importante invitar a las 17hs va a estar dando una charla la referente que hace la recolección del cabello y la confección de las pelucas, es además quien maneja ese banco de pelucas, la verdad es que es una obra sumamente interesante».