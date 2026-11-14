Cañuelas se suma al Tren Solidario para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en Chaco y Corrientes.

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La iniciativa solidaria partirá el próximo 20 de noviembre con destino al Litoral argentino para llevar asistencia a las comunidades afectadas por las inundaciones. En Cañuelas se habilitaron distintos puntos de recepción de donaciones y convocan a los vecinos a colaborar con alimentos, ropa, agua, elementos de higiene y otros artículos de primera necesidad.

Una vez más, la solidaridad vuelve a ponerse en marcha sobre las vías del ferrocarril. El próximo 20 de noviembre, el Tren Solidario emprenderá un viaje de emergencia hacia las provincias de Chaco y Corrientes, con el objetivo de acercar ayuda a las familias que atraviesan una difícil situación como consecuencia de las graves inundaciones que afectan a la región.

En este contexto, Cañuelas se suma a la campaña solidaria, convocando a vecinos, instituciones, comercios y organizaciones de la comunidad a colaborar con donaciones que serán destinadas a quienes más lo necesitan.

La iniciativa forma parte del trabajo que el Tren Solidario viene desarrollando desde hace 25 años, llevando asistencia a distintos puntos del país a través del ferrocarril y promoviendo valores de compromiso, cooperación y solidaridad.

Qué elementos se necesitan

Los organizadores informaron que se están recibiendo donaciones de los siguientes artículos:

Alimentos no perecederos.

Ropa en buen estado.

Mantas y frazadas.

Calzado.

Agua mineral.

Elementos de higiene personal.

Productos de limpieza.

Repelentes.

Alimentos para mascotas.

Cada aporte, por pequeño que parezca, puede representar una ayuda importante para las familias que atraviesan esta emergencia.

Dónde acercar las donaciones en Cañuelas

Para facilitar la participación de la comunidad, se habilitaron diferentes puntos de recepción en instituciones y comercios de la ciudad:

Bomberos Voluntarios, Cuartel Central.

Cañuelas Fútbol Club.

Comedor Escolar Juan XXIII.

La Yunta, Almacén de Ramos Generales.

Panadería La Princesa.

Panadería Welcome.

La Panadería.

Imprenta M y N.

Ferretería Vicente.

Refrigeración Libertad.

Pinturería José Luis.

El Galpón de Aye.

Quienes deseen obtener más información o coordinar la entrega de donaciones pueden comunicarse al 2226-458370.

Un gesto solidario que busca llevar esperanza

Desde la organización destacaron que la campaña no se limita únicamente a reunir elementos materiales, sino que también busca transmitir un mensaje de acompañamiento a las comunidades afectadas.

«Todo no es mucho y todo no es poco», expresaron desde el Tren Solidario, poniendo en valor cada colaboración y recordando que detrás de cada donación existe un gesto de compromiso con quienes atraviesan momentos difíciles.

Con 25 años de trayectoria, el Tren Solidario vuelve a demostrar que el ferrocarril también puede ser un puente de encuentro, ayuda y esperanza entre comunidades de distintos puntos de la Argentina.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad de Cañuelas. Donar, colaborar en la difusión o acercar elementos de primera necesidad son distintas maneras de participar de esta iniciativa que busca acompañar a las familias de Chaco y Corrientes.

Porque cuando la solidaridad se pone en movimiento, cada pequeño gesto puede hacer una gran diferencia.