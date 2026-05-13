Cañuelas se sumó a la marcha en defensa de la universidad pública.

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La intendenta Marisa Fassi participó este miércoles de la movilización en defensa de la universidad pública, acompañada por funcionarios, militantes y vecinos de Cañuelas que se sumaron a la convocatoria realizada en distintos puntos del país.

Bajo la consigna “Defender la universidad pública es defender la soberanía y el futuro de la Patria”, la jornada reunió a miles de personas que expresaron su preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales y la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior gratuita.

Desde distintos sectores políticos y educativos remarcaron que la universidad pública representa una herramienta fundamental para la movilidad social, la formación profesional y el desarrollo científico y productivo del país.

En ese contexto, la participación de representantes de Cañuelas también tomó un significado especial para la comunidad local, que desde hace años mantiene la expectativa de contar con una universidad pública propia para la región, ampliando las oportunidades de formación para miles de jóvenes que hoy deben trasladarse a otros distritos para continuar sus estudios superiores.

La posibilidad de consolidar una oferta universitaria local aparece como uno de los grandes desafíos a futuro para el crecimiento educativo de Cañuelas y ciudades cercanas, en una región que viene expandiéndose demográficamente y que demanda cada vez más espacios de formación profesional y técnica.

La movilización federal volvió a poner en agenda el debate sobre el financiamiento educativo y el rol estratégico de las universidades públicas en el presente y el futuro de la Argentina.