Cañuelas: seminario abierto sobre la chamarrita entrerriana.

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El Instituto Cultural Cañuelas será sede de un encuentro gratuito dedicado a difundir y revalorizar este género del folclore litoraleño. La actividad, organizada por el músico y profesor Chango Ibarra, se realizará este viernes 30 de octubre, a partir de las 18:30 horas.

Por Martín Aleandro

El Instituto Cultural Cañuelas, ubicado en Del Carmen 664, será escenario este viernes 30 de octubre de un seminario abierto dedicado a la chamarrita entrerriana, una de las expresiones musicales tradicionales del litoral argentino.

La propuesta, impulsada por el músico y profesor Chango Ibarra, comenzará a las 18:30 horas y estará destinada a músicos, intérpretes, estudiantes y aficionados a partir de los 13 años. La participación será libre y gratuita, con la posibilidad de asistir con cualquier instrumento musical.

El encuentro se desarrollará en el marco del mes de la chamarrita y tendrá como objetivo difundir su historia, explorar sus características musicales y recuperar su presencia dentro del repertorio folclórico nacional.

Al explicar los motivos que lo llevaron a organizar esta iniciativa, Ibarra reflexionó sobre la escasa difusión que ha tenido el género en comparación con otras expresiones tradicionales argentinas.

“La chamarrita entrerriana sin dudas ha tenido un desarrollo compositivo menor con respecto al resto de los géneros folclóricos del país, y eso entiendo que tiene que ver con su poca vigencia en el mapa de las músicas folclóricas argentinas”, señaló.

Desde su experiencia como músico sesionista, también destacó que son pocas las oportunidades en las que este ritmo aparece dentro de las producciones musicales.

“Nunca me pidieron que grabe o acompañe una chamarrita, salvo cuando trabajé con el dúo Calandria, que son artistas entrerrianos y abocados en su repertorio a la chamarrita, pero no en su totalidad”, recordó.

Estas experiencias motivaron al profesor a generar un espacio de intercambio que permita acercar el género a nuevos músicos y públicos, promoviendo su conocimiento y continuidad.

Un encuentro para mantener vivas las raíces musicales

La chamarrita forma parte de la identidad cultural de Entre Ríos y constituye una expresión característica del patrimonio musical del litoral. Sin embargo, su presencia en los escenarios y repertorios actuales es menor que la de otros ritmos folclóricos de mayor difusión.

En este contexto, el seminario busca recuperar y transmitir conocimientos sobre el género, fomentar su interpretación y despertar el interés de nuevas generaciones de músicos.

La actividad tendrá un carácter participativo, abierto a distintos instrumentos y niveles de experiencia, con la intención de generar un espacio de aprendizaje colectivo donde la música sea también un punto de encuentro.

Además, los organizadores invitan a los asistentes a llevar su instrumento y compartir unos mates, en una jornada pensada para disfrutar de la música tradicional argentina en un ambiente cercano y comunitario.

La cita será este viernes 30 de octubre, a las 18:30 horas, en el Instituto Cultural Cañuelas, Del Carmen 664, con entrada libre y gratuita.