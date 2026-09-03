Cañuelas será sede de un encuentro multisectorial por el desarrollo industrial y el empleo joven.

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Con la participación de más de 35 sindicatos, empresarios, universidades y escuelas técnicas, el predio de SMATA albergará este miércoles 2 de septiembre una jornada clave para debatir propuestas productivas y revertir la crisis económica actual.

Por Martín Aleandro

Este miércoles 2 de septiembre se llevará a cabo la jornada «Industria, Trabajo, Productividad y Calidad de Vida» en el predio del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3 en Cañuelas. La iniciativa, impulsada en la previa del Día de la Industria, surge como un espacio de articulación y debate multisectorial orientada a fomentar la actividad fabril en pos de un país industrializado, con expectativas de progreso y con el foco puesto en la generación de oportunidades de empleo para la juventud que permitan hacer frente y revertir la crisis del modelo económico actual.

El encuentro contará con una amplia convocatoria que reunirá a representantes de más de 35 sindicatos industriales, empresarios, cámaras empresariales, rectores de universidades nacionales, directivos de escuelas técnicas y estudiantes. Según destacó la economista y diputada nacional Julia Estrada, el objetivo central de la jornada es articular propuestas concretas entre el sector educativo, el laboral y el empresarial para consolidar un proyecto de desarrollo productivo sustentable y con justicia social.