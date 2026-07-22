Cañuelas será sede del Primer Concurso Internacional de Chefs «Arte y Sabores».

Desde el Gobierno Municipal de Cañuelas se invita a participar de la primera edición del Concurso Internacional de Chefs «Arte y Sabores. El mismo se llevará a cabo los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de setiembre de 2026 en la Estancia «Puesto Viejo», km 82 de Ruta 6. La inscripción está abierta a quienes deseen participar siendo que para los residentes en Cañuelas habrá un 50% de descuento. Al tiempo que el día del evento habrá Chefs invitados, food trucks y música en vivo, con entrada libre y gratuita.

Desde cañuelasya.com tomamos contacto con el presidente de la Unión Latinoamericana de Chef, Victor Pepe Molina, organizador del evento, quien nos comentó «se eligió a Cañuelas porque es un polo gastronómico que se está haciendo, va a ser de una gran convocatoria por todos los pueblos que están alrededor y está dirigida a toda persona gastronómica profesional, estudiante de cocina amateur y a todos los que tengan ganas de crecer en esta profesión».

Al ser consultado sobre si faltan profesionales en el sector, Molina expresó «en realidad lo que faltan son líderes gastronómicos en la región, pero después como todo se va haciendo, se tiene que estudiar, trabajar y vas haciéndote en la profesión». Asimismo indicó «seguramente después de este evento…porque este evento corrige y forma profesionales, principalmente formar buena gente, será un antes y después en Cañuelas cuando vean toda la gente que vendrá al evento ya que estarán presentes grandes jueces de toda América». A lo que agregó «esto hará que toda la región se acerque a ver y tengan de repente, los cocineros que nunca estudiaron, que se acerquen para ver lo que se está haciendo en esta gastronomía que es la Unión de Chefs Latinoamericanos».

La convocatoria está dirigida a estudiantes de gastronomía, amateurs, emprendedores, chefs, restaurantes y afines. Además, los residentes de Cañuelas contarán con beneficios exclusivos. Las categorías son Cocina Gourmet, Hamburguesa, Tallado, Pastelería, Coctelería y Mejor Alfajor.

Habrá jurado internacional con transmisión por streaming en vivo.

Para info sobre bases e inscripciones se pueden comunicarse al +54 9 11 2408-7349 ó bien al +54 9 11 4062-2654. Por vía correo electrónico a tierradecocinerosasesoramiento@gmail.com