Cañuelas será sede del Primer Congreso Pedagógico los días 8 y 9 de octubre.

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Durante dos jornadas, docentes, especialistas, instituciones y referentes de la comunidad educativa participarán de conferencias, talleres y muestras para debatir los desafíos de la educación actual. El encuentro tendrá como sede principal el Cine Teatro Cañuelas y contará con la participación de más de diez especialistas.

Los próximos 8 y 9 de octubre, Cañuelas realizará su Primer Congreso Pedagógico, una iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal que busca generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre los desafíos y transformaciones que atraviesa la educación.

La propuesta convocará a docentes, instituciones educativas, especialistas y distintos actores de la comunidad, con el objetivo de compartir experiencias, analizar las nuevas realidades del ámbito educativo y construir propuestas de cara al futuro.

Durante las dos jornadas se desarrollará un amplio programa de conferencias, talleres y muestras, con la participación de reconocidos formadores y especialistas.

Entre los disertantes anunciados se encuentran Silvina Gvirtz, Gabriel Brener, Bárbara Briscioli, Pablo Melicchio, Graciela Favilli, Myriam Southwell, Alejandra Castiglioni, Laura Eunice Tantignone, Sandra Alegre, Sandra Nicastro, Nicolás Arata y Sebastián Urquiza.

Pensar colectivamente la educación que viene

Uno de los principales ejes del Congreso será la construcción de una mirada compartida sobre la educación que viene, tomando como punto de partida las experiencias, proyectos y prácticas desarrolladas en las escuelas y organizaciones de Cañuelas.

La iniciativa también propone fortalecer los vínculos entre la escuela, las familias, el Estado y la comunidad, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos sectores vinculados con la educación.

El Cine Teatro Cañuelas funcionará como sede principal del encuentro, aunque el programa contempla diferentes espacios para el desarrollo de las actividades. Además, participarán y acompañarán instituciones educativas y universitarias.

Desde el Municipio señalaron que la realización del Congreso forma parte de una política destinada a fortalecer las oportunidades educativas en el distrito y consolidar a Cañuelas como un espacio de encuentro, formación y construcción colectiva.

Entradas y programa

Las personas interesadas en participar pueden consultar el programa completo, las actividades y las entradas en el sitio oficial del Congreso.