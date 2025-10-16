Cañuelas sumó medallas de oro y plata en el segundo día de competencia de los Juegos Bonaerenses 2025.

Compartir

A lo largo de la jornada de este miércoles, los diversos representativos cañuelenses lograron destacarse en múltiples disciplinas deportivas, consolidando una nueva jornada de grandes logros para la delegación que representa al distrito en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, en Mar del Plata.

Entre los resultados más relevantes del día se destacan:

Vóley mixto Sub 13: victoria 2 a 0 frente a Lomas de Zamora.

Pádel masculino Sub 14: triunfo 6-0 / 6-1 ante Tigre.

Pádel femenino Sub 14: derrota 4-6 / 0-6 con La Plata.

Pádel masculino Sub 18: victoria 6-0 / 6-0 frente a Merlo.

Fútbol tenis libre femenino Sub 18: primera victoria ante Quilmes.

Beach vóley Sub 14: derrota; Sub 18: triunfo 2 a 1 frente a Campana; Sub 16 femenino: derrota.

En atletismo PCD, el distrito obtuvo nuevas medallas:

Medalla de oro para Estefanía Mori Duarte en salto en largo Sub 15.

Medalla de oro para Alan Magnelli en lanzamiento de Bala Sub 15.

Medalla de plata para Simón Barbieri en salto en largo Sub 15.

Básquet 3×3 femenino Sub 16 (Juventud Unida): victoria 8 a 1.

Fútbol tenis masculino Sub 15: ganó 2 a 0 frente a Zárate.

Tenis de mesa:

Sub 14 masculino: perdió 3 a 2.

Sub 14 femenino: ganó 3 a 0.

Sub 16 femenino: perdió 3 a 0.

Sub 18 femenino: ganó 3 a 0.

Fútbol 11 (Club Cañuelas): empató 0 a 0.

Adultos mayores:

Paleta: victoria ante Ensenada 12-6 / 12-6.

Tenis femenino: ganó 6-0 / 6-0 a Coronel Dorrego.

Tenis masculino: ganó 6-3 / 6-3 a Benito Juárez.

Taba: clasificó a la final que se disputará mañana en doble turno.

Pádel femenino: triunfo 2 a 0 ante General Villegas.

Con estos resultados, Cañuelas sigue sumando podios y consolidando una destacada participación en la competencia provincial más importante del año, que reúne a más de 30 mil finalistas de toda la Provincia en la ciudad de Mar del Plata.