Cañuelas vivió la 43° bicicleteada a la Basílica de Luján.

La comunidad de Cañuelas volvió a demostrar su espíritu de fe y tradición con una nueva edición de la histórica bicicleteada a la Basílica de Luján. Este domingo 23 de noviembre, la peña ciclista La Tuerca encabezó por 43° vez la caravana que reúne deporte, devoción y camaradería.

Desde temprano, la Plaza San Martín fue punto de encuentro para decenas de vecinos que se preparaban para iniciar el recorrido. Frente a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, el párroco Federico Sosa brindó unas palabras de acompañamiento y ofreció la bendición que dio por iniciada la travesía.

Como cada año, los Bomberos Voluntarios de Cañuelas formaron parte del operativo, encabezando la columna de ciclistas con un móvil que transportó la imagen de la Virgen de Luján durante todo el trayecto, símbolo central de esta peregrinación.

El avance no fue sencillo: un persistente viento norte complicó el pedaleo y demoró la llegada al santuario. Aun así, cerca del mediodía los biciperegrinos ingresaron a Luján con aplausos y emoción. Durante el camino se registraron pinchaduras, caídas por agotamiento y algunas fallas mecánicas, pero todo pudo resolverse rápidamente gracias a la colaboración entre los propios participantes.

Con más de cuatro décadas de historia, la bicicleteada continúa creciendo y convocando no solo a ciclistas de Cañuelas, sino también a pedalistas de localidades vecinas que se suman para vivir esta experiencia donde la fe, el esfuerzo y la pasión por el deporte se unen en un mismo destino: la Basílica de Luján.