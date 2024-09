Cañuelense en la cúpula de la dirigencia del futbol argentino.

Compartir

Hablamos de David Garzón quien tras cumplir un mandato como presidente del Club Huracán de Parque Patricios, tiene el cargo de vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Tras conocerse la renovación de un nuevo mandato de «Chiqui» Tapia, el «mandamas» del futbol argentino decidió sumar gente de confianza en su equipo, algo que ya lo venia haciendo en el último tiempo. Cabe mencionar que David Garzón trabajó activamente en la pasada campaña para las elecciones del «globo», en la que apoyó fuertemente a quien en la actualidad es el nuevo presidente de Huracán, al tiempo que David quedó como vicepresidente en este nuevo período. Siempre ligado al club de sus amores y ahora en la cupula mayor de AFA es por lo que tomamos contacto desde cañuelasya.com con David Garzón quien nos comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿Qué te dejó la experiencia de ser presidente de Huracán?

Muy linda, mucha responsabilidad, un club muy grande y nos fue muy bien. Tuvimos la posibilidad de crecer mucho en socios, en obras, lo llevamos de 15mil socios a casi 50mil y tuvimos la posibilidad de pelear dos campeonatos, ahora de presidente está un amigo mio y yo pasé de vice. Cuando agarramos el club estaba en zona de descenso y hubo un cambio muy grande, al siguiente año ya peleamos el campeonato hasta la anteúltima fecha con Boca y Racing, entramos en la Copa Libertadores, jugamos la sudamericana. Hoy en día estamos peleando el campeonato y jugando semifinal de Copa Argentina, creo que el proyecto está muy sólido, las inferiores están creciendo día a día y en pocos años van a dar el fruto que todos queremos porque se reestructuró todo el trabajo de inferiores con gente nueva.

¿Cómo se pelea desde Huracán con Boca o River que se llevan a sus figuras y hasta el DT Martínez?

En el caso de los jugadores, en los contratos tratamos de priorizar las ventas al exterior quedándonos con un porcentaje del jugador. Si al jugador en el exterior le va bien nos puede quedar un buen ingreso de otra venta, la mayoría de las ventas fueron al exterior, algunos hemos vendido al ámbito local…. y lo de los técnicos, bueno, es una situación mas complicada…

¿Te moletó lo del DT Martínez?

La verdad que me jodió porque nosotros teníamos un proyecto, había trabajado muy bien durante 4/5 meses en Huracán y bueno ante un llamado…bueno, son decisiones de los técnicos. Tuvieron que pagar la resición del contrato y se pudo ir… por supuesto que no nos gusta, que en lugar de llamarnos a nosotros llamen directamente a un técnico. No nos gusta que ninguna institución se maneje llamando a un técnico a un jugador antes de llamar al presidente o a los dirigentes de la institución y bueno por eso nos pusimos firmes con tema de Diego Martínez y con el tema de Merolla en su momento.

¿Cómo se da tu vicepresidencia en AFA?

Esto viene de antes, la verdad que me une una relación de amistad con «chiqui» Tapia y con mucha gente de AFA, y bueno «chiqui» ya me había designado vicepresidente de AFA desde antes del mundial. Ya venia como vicepresidente del Club y ahora se renuevan las autoridades hasta el 2028, y bueno…tuve la suerte que me vuelva a elegir como vicepresidente. Para mí es un honor y un orgullo poder poner a Huracán en ese puesto y poder representar a Huracán en la mesa de AFA. Y poder trabajar para que el Fútbol Argentino siga creciendo, creo que Tapia hizo una dirigencia impresionante doble campeón de America, campeón del mundo y ganador de la Finalísima. Sobre todo lo que han crecido en todas las selecciones, futsal, femenino y lo que ha crecido el predio de AFA, está haciendo una gestión brillante.

¿Años atrás te imaginabas llegar a esta realidad?

No, eso no lo imagina nadie. Tampoco me imaginaba ser dirigente de futbol. Imaginaba mas ser técnico de futbol que dirigente. Me vinieron a buscar unos amigos, el principal es quien ahora es presidente de Huracán, para ser presidente yo. Me gustó la idea, el proyecto y creo que siempre nos hemos comportado muy bien. Todo es un premio a la gestión, estamos saneando al club económicamente.

¿A futuro te imaginas seguir ligado a Huracán y al futbol?

Ligado a Huracán de toda la vida, desde el lugar que pueda, porque soy un enfermo hincha de Huracán y ligado al fútbol… el fútbol es mi vida. Me acuesto y me despierto pensando en fútbol. Ojalá siempre pueda estar ligado al fútbol que es lo que me gusta.

¿Que ves de bueno y de malo del ambiente siendo dirigente del futbol argentino?

Lo bueno es el aprendizaje continua, de trabajar con grandes dirigentes, personas, futbolistas… en el ámbito del fútbol uno aprende día a día. Eso es lo bueno y lo lindo de trabajar en un lugar que se respira futbol todo el día me encanta. Y lo único malo que le veo es el tiempo que uno le quita a la familia. Ser responsable de un club y vicepresidente de AFA logicamente que demanda muchísimas horas al día es ese es un tiempo que uno le saca a la familia. Eso se puede hacer por un tiempo y después si Dios me lo permite recuperaré el tiempo con mi familia, pero también me hago el lugar para mi familia.

¿Que opinas de las Sociedades Anónimas en el futbol?

Tengo la misma opinión que tienen desde Huracán. En Huracán hay un estatuto que no permite que halla Sociedades Anónimas y en lo personal pelearé y lucharé para que Huracán y ningún club del futbol argentino sea una sociedad anónima. Porque considero que se perdería el espíritu de club, se perdería todo lo social que dá un club, no sería para nada bueno para el fútbol argentino. Es mi opinión y con el presidente de AFA y todos los dirigentes vamos a tratar siempre de que eso no pase en el futbol argentino. El club debe ser de los socios con buenas con malas… un club es lo más lindo que hay, un club contiene chicos, los saca de la calle, le brinda educación, deporte. Todo lo social que tiene un club, no creo que se lo pueda dar una Sociedad Anónima.

¿Son conciente de la presion de la llegada de las SAD?

Soy conciente, soy conciente de que están promoviendo que desembarquen las SAD en el futbol argentino, pero también que soy conciente del mal que le puede hacer al futbol argentino. Desde mi humilde lugar y desde la AFA siempre se peleará para que eso no pase. La postura de AFA y Huracán es no a las SAD.