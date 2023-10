CARTELERA TEATRO CAÑUELAS.

Compartir

A continuación te acercamos todas las obras del mes

JUGANDO EN BAHÍA AVENTURA: Sábado 7 de octubre a las 16hs, Una aventura musical con mucha acción. El show combina escenografía espectacular de alta tecnología para transformar visualmente a las familias a los lugares más reconocidos de la serie de televisión. Un show musical en vivo.

FABREGAS SANJIAO: Domingo 8 de octubre a las 20:30hs Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, dos de los comediantes de stand up más convocantes de Buenos Aires, se vuelven a juntar para hacer un espectáculo de comedia. Un show imperdible que no sólo contará con sus monólogos, sino que también estarán juntos sobre el escenario sumando sus talentos en momentos donde no vas a parar de reír. Después de haber trabajado juntos por 10 años en los shows Cachivache, Canchero, Pucha y Mucho, cada uno incursionó en sus espectáculos unipersonales, manteniendo la convocatoria y el éxito de siempre. Este año se vuelven a juntar para recuperar la química que unen a estos dos comediantes que con estilos muy distintos logran las mismas carcajadas.

LA LECCION DE ANATOMIA: Viernes 13 de octubre a las 21hs La vuelta de un clásico “La Lección Anatomía”, de Carlos Mathus La escena porteña se vistió de fiesta para un acontecimiento largamente esperado. La vuelta de “La Lección de Anatomía”, la obra de Carlos Mathus que fuera el mayor éxito de público y permanencia en la historia del teatro argentino. Desde 1972 hasta 2008, se representó sin interrupciones y en forma simultánea en Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, España y en el festival de Graz, Austria. La ya legendaria escena del desnudo total de los siete intérpretes fue objeto de admiración y censura, pero su profundo sentido humano superó todo, y durante treinta y seis años la obra cautivó al público con su mensaje de amor y reflexión sobre las relaciones familiares y sociales. Varias generaciones la aplaudieron y su impacto fue tan poderoso que venció incluso a la censura de gobiernos totalitarios. “La Lección de Anatomía” regresó en el teatro Empire, dirigida por Antonio Leiva, quien fuera miembro del elenco original y director repositor de la obra durante treinta años. Es una oportunidad para que el público actual tome contacto con un verdadero clásico sudamericano y a la vez constituye un homenaje a su creador.

LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS: Sábado 14 de octubre a las 21hs del legendario Leocadio del Carmen Torres, ahora con la dirección de Hugo Torres y las guitarras de Maxi Villalva, Edgardo Ramos y Pablo Giménez, brindándonos una noche llena de clásicos de la música de nuestro país. En una combinación de música, bailes y canciones, que harán de esta noche para el recuerdo.

BUENOS AIRES BALLET: Lunes 16 de octubre a las 20:30hs es una compañía de Ballet formada por EL PRIMER BAILARÍN DEL TEATRO COLON FEDERICO FERNANDEZ, impulsado por la necesidad de hacer llegar la danza a los más diversos escenarios del país y la región. Nuestros espectáculos consisten en galas con los mejores Pas des deux del repertorio internacional interpretado por los más prestigiosos bailarines de los primeros coliseos Argentinos y Latinoamericanos, PRIMERAS FIGURAS DEL TEATRO COLÓN y el TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA reunidos con el objetivo de brindar un espectáculo de primer nivel para todo tipo el público, en el 2022 esta compañía aparte de sus giras por el interior del país, realizamos una serie de espectáculos en Ciudad Cultural Konex, de Buenos Aires y cerramos el año con muy buenas repercusiones en el XXV Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, siendo “La Compañía que se llevó las ovaciones con el Público de Pie” (Diario el País – España / Prensa Latina) En el 2023 abrimos la temporada del ND/TEATRO de Buenos Aires presentándonos periódicamente de febrero a diciembre. Con gran éxito estamos dando funciones en Buenos Aires y en el interior del país y con orgullo presentamos nuevas creaciones coreográficas realizadas por jóvenes y talentosos profesionales.

MASTER ARAOZ: Sábado 21 de octubre a las 21hs es una clase de comicidad cuyo objetivo es que el público se ría y pase un momento único. El desafío es que toda la familia concurra a un espectáculo popular para reírse a carcajadas. Allí Daniel Araoz recorre diferentes anécdotas de su vida: El Cañón y el Enano, La curva del Caballo Blanco a 100 km/h, El Peinado Bombé, El Mago y el Whisky; recién llegado a Buenos Aires, mi éxito en la televisión y mi posterior fracaso volviendo a la casa…de mis VIEJOS. Con un final emotivo donde lo más importante es la familia, Master Aráoz es un espectáculo auto referencial para reírse sin parar.

TRIBUTO QUEEN MASTER STROKE: Viernes 27 de octubre a las 21hs HOMENAJEANDO A LA REINA Master Stroke – Tributo a Queen, nació en el año 2016 de la mano de Ema Caradoso en la voz y Brian Morua en la guitarra, realizando diferentes covers en su canal de YouTube. En 2017 este tributo terminó de conformarse con la llegada de Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados, atravesando un camino en ascenso hasta el día de hoy. Con el objetivo de recorrer junto a los fans la música de Queen, Master Stroke continúa llevando con el mayor de los respetos la obra de la mejor banda de todos los tiempos.