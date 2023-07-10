Casa Rodriguez: DEFUNCIONES DE ESTA SEMANA.
29/06- ANTONIO ALBERTO MASSA-86 AÑOS- C.MUNICIPAL
30/06- HUGO ERNESTO TORRES-67 AÑOS- C.MUNICIPAL
30/06- ROSA LEONOR YUSTI-80 AÑOS- C.MUNICIPAL
03/07- CARLOS HORACIO DOS SANTOS-58 AÑOS- CREMATORIO
03/07- MERCEDES ANGELICA CIULANTI 67 AÑOS- LA ORACIÓN
03/07- ALICIA SOFIA DIEZ-65 AÑOS- CREMATORIO
03/07- JULIO CESAR MOLINARI-85 AÑOS- CREMATORIO
04/07- LUIS DANIEL JAIME-61 AÑOS- CREMATORIO
05/07-JUANA RAFAELA OJEDA-84 AÑOS- LA ORACIÓN
05/07- CELIA ESTHER NINET VDA. DE OYHARZABAL