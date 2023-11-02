Casa Rodriguez: DEFUNCIONES.
19/10- NAHUEL NAZARENO CABRERA- 19 AÑOS- C.MUNICIPAL
28/10- AMILCAR SAUL TULA- 86 AÑOS- CREMATORIO
28/10- MARIAN ROSANA IRALA BAEZ- 43 AÑOS- CREMATORIO
28/10- OSCAR CELSO MEDINA-58 AÑOS- CREMATORIO
29/10- ADA MARIA BASSI-76 AÑOS- LA ORACIÓN
29/10- LIBIA JOSEFA ETCHEVERRY-92 AÑOS- C.MUNICIPAL
30/10- BRIAN DAVIS ABRAHAM- 23 AÑOS- CREMATORIO
31/10- EVARISTO FERNÁNDEZ-68 AÑOS-C.MUNICIPAL
31/10- CHRISTIAN ANSELMO BOZA-51 AÑOS-C.MUNICIPAL
01/11-LUIS SASSONI-94 AÑOS- CREMATORIO