“Chaito” Daneff cayó por nocaut ante Espíndola y se le escapó el título argentino ligero.

El boxeador cañuelense fue derrotado en el sexto round por Nahuel “El Ablandador” Espíndola en una pelea intensa disputada en el Club Social y Cultural Guernica.

Por: @oscarhh10

No fue la noche esperada para el cañuelense Claudio “Chaito” Daneff, quien cayó por nocaut en el sexto round ante Nahuel “El Ablandador” Espíndola en un combate disputado el sábado por la noche en el Club Social y Cultural Guernica, donde estuvo en juego el título argentino de la categoría ligero.

La pelea comenzó con buenas señales para el púgil de Cañuelas. En el primer round, Daneff logró enviar a la lona a Espíndola, lo que parecía marcar un arranque favorable para el visitante. Sin embargo, el boxeador local supo recuperarse y con el correr de los asaltos fue inclinando la balanza a su favor.

En el segundo round, Espíndola reaccionó con contundencia y logró derribar en dos oportunidades a “Chaito”, cambiando el rumbo del combate. Desde ese momento el peleador de Guernica comenzó a imponer su ritmo y potencia, mientras Daneff intentaba mantenerse en pelea ante el empuje del local.

El quinto asalto volvió a mostrar la fortaleza del “Ablandador”, que nuevamente logró hacer caer al cañuelense. Ese episodio fue el anticipo de lo que ocurriría en el sexto round, cuando Espíndola conectó un gancho al cuerpo que terminó definiendo la pelea por nocaut y le permitió quedarse con el título argentino ligero (61,2 kg / 135 lbs).

Según los ecos que dejó el combate, fue una de las peleas más exigentes que debió afrontar Daneff en su carrera reciente. El boxeador de Cañuelas venía además de atravesar una frustrada oportunidad internacional en Canadá, que no pudo concretarse por problemas vinculados a su visa.

Tras la pelea, Daneff dialogó con CañuelasYa y analizó lo ocurrido en el ring.

“Se presentó la pelea con Espíndola por el Argentino, nos la ofrecieron y nosotros la tomamos enseguida. Obviamente no esquivamos rival. Fue una pelea linda, una pelea buena, pero no pudimos salir con la victoria”, explicó.

El púgil también reconoció cuál fue el punto clave que inclinó la balanza en favor de su rival.

“Fueron las manos que me embocó en el estómago. Esos golpes me sacaron rendimiento físico y pierna, por eso me ganó la pelea”, señaló.

En cuanto a lo que vendrá, Daneff adelantó que primero tomará un tiempo de descanso antes de volver a planificar su futuro deportivo.

“Ahora a descansar un tiempo y veremos qué pasa después. Con respecto a la pelea en Canadá todavía no hay novedades, pero dentro de poco vamos a volver a intentar con el tema de la visa”, afirmó.

También peleó “Chechu” Daneff

La velada tuvo además la presencia de otro integrante de la familia. Jesús “Chechu” Daneff fue parte de la previa al combate principal, aunque en su caso cayó por puntos ante Mariano Bértola.

De esta manera, la noche en Guernica dejó un saldo adverso para los representantes de Cañuelas, aunque con la certeza de haber protagonizado combates exigentes y de alto nivel.