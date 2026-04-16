El Taladro homenajeó a los héroes de Malvinas en la plaza 9 de Julio.

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Con la presencia de autoridades, vecinos y excombatientes, se recordó al veterano Luis Alberto Mario y se renovó el compromiso con la memoria y la soberanía.

La ceremonia se desarrolló en torno a la imagen en memoria de Luis Mario, donde además se emplaza una réplica de la Virgen del Carmen que el propio veterano llevó consigo durante la guerra y que hoy forma parte del patrimonio simbólico de la comunidad, ubicada en la plaza Belgrano de Cañuelas junto al monumento a los héroes de Malvinas.

Acompañaron también la jornada familiares de excombatientes, concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, centros tradicionalistas, centros de jubilados, la Sociedad de Fomento e integrantes de la capilla Rosa Mística.

El acto comenzó con el ingreso de los centros tradicionalistas, que participaron con sus caballos, tropillas y estandartes. Luego se entonó el Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabiola Larroude.

En su intervención, la intendenta Marisa Fassi destacó el valor de estos encuentros para sostener la memoria colectiva y el rol de las instituciones en la comunidad. “Nos reunimos para cumplir con el deber más noble que tiene un pueblo, mantener viva la memoria”, expresó, y agregó que “Malvinas es una causa que nos une a todos los argentinos, que atraviesa generaciones”. En ese sentido, remarcó que “en un mundo atravesado por conflictos, el camino es siempre el respeto, la solidaridad y la paz”, y convocó a seguir trabajando junto a escuelas e instituciones para “malvinizar el Paraje El Taladro» y mantener vigente el reclamo de soberanía.

A su turno, el veterano Luis Regner compartió un mensaje centrado en el recuerdo de sus compañeros y en la experiencia de quienes atravesaron la guerra. “Son fechas muy dolorosas para los veteranos de guerra”, señaló, al tiempo que recordó a quienes ya no están: “Quiero recordar a Jorge Salvador D’Allota, a Héctor Marcelino Luna, a Mario Alberto Cappelletti y a Luis Alberto Mario”. Sobre este último, destacó su vínculo con el barrio: “Para los chicos, el héroe que tienen acá jugaba en esta plaza, vivía a pocas cuadras”. También puso en valor la presencia de jóvenes e instituciones y expresó el deseo de que las nuevas generaciones continúen sosteniendo la causa: “Ojalá ellos puedan ver nuestra bandera flamear en Malvinas”.

Durante el acto también tomaron la palabra estudiantes de la comunidad. Isabella Flores, alumna de la Escuela Primaria N°12, reflexionó sobre el sentido de la guerra y la importancia de la paz: “Debemos estar orgullosos de aquellos que lucharon por nuestra soberanía”, y afirmó que “la paz es el triunfo de la vida, ese estado de justicia y solidaridad donde se hace todo lo posible por construir un mundo mejor”.

En tanto, Jazmín Mario, alumna de sexto año de la escuela secundaria de El Taladro, propuso una mirada sobre las consecuencias del conflicto y el presente del reclamo. “Esta guerra nos pone hoy en democracia ante el compromiso de una revisión histórica, reflexiva y crítica”, sostuvo, y remarcó que “el único modo de lograrlo es a través de la paz”. En ese marco, reafirmó: “Las Islas Malvinas son y siempre serán argentinas”.

En el transcurso de la jornada, se entregó el decreto de reconocimiento al Centro Tradicionalista Los Callejeros de El Taladro y al Centro de Jubilados de El Taladro. El acto incluyó además la entrega de aportes económicos a instituciones locales.