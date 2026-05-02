Cierre preventivo del bajo nivel por daños en señalización.

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El paso permanecerá inhabilitado hasta garantizar condiciones seguras de circulación.

El bajo nivel de la ciudad se encuentra actualmente cerrado al tránsito de manera preventiva, luego de que un camión impactara contra el cartel indicador de altura máxima, provocando daños que lo dejaron en estado inestable.

Según informaron fuentes oficiales, el vehículo involucrado fue identificado a través del sistema de cámaras de seguridad, y ya se están llevando adelante las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Como medida de precaución, el paso permanecerá inhabilitado hasta tanto se realicen las tareas de reparación necesarias y se garantice la seguridad para la circulación vehicular.

Desde las autoridades solicitan a los conductores utilizar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta en la zona para evitar inconvenientes.