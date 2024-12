¿Cómo fué 2024 para nuestros Bomberos y cómo viene 2025?.

Compartir

A poco de dar cierre a este 2024 y sabiendo que nuestros Bomberos Voluntarios de Cañuelas han tenido arduas jornadas con distintas emergencias, quisimos conocer cómo transcurre su actualidad y qué proyectos hay para 2025. Así desde cañuelasya.com nos pusimos en contacto con Pablo Coronel, jefe del cuerpo activo, quien expresó «proyectos muchos, mejoras un montón pero todo lo tenemos que ver como va a estar la economía, por lo menos en el primer semestre del año, y ahí ir viendo, la idea es agrandar la flota vehicular». Asimismo agregó «en cuanto a equipamiento en las últimas semanas hemos sumado elementos, sin ir más lejos, ayer se pudo concretar una compra, vamos bien y buscando siempre mejorar los servicios y capacitarnos».

Por: Oscar Heredia.

Es sabido que el verano por las altas temperaturas y en algunos las escasas lluvias hacen que los incendios de campos sea un peligro latente, al hacer referencia a esto, Coronel comentó «tuvimos muchas salidas en todo el año, todavía queda una semana, estamos alcanzando los 1400 servicios»

Con respecto a los resultados de la lotería familiar y rifa (21/12) expresó «la lotería y la rifa de la moto resultaron bien, por ahí no en cuanto a convocatoria de gente como hubiéramos esperado, pero dentro de todo estuvo bastante bien y quedó algo de recaudación para la institución».

Al cuartel central, que acaba de cumplir 80 años, debemos agregarle los 25 de la dependencia de Alejandro Petion, la de Máximo Paz, todas en funcionamiento y en breve se espera poder poner en funciones el cuartel de Uribelarrea/El Taladro. En este sentido el jefe del cuerpo sostuvo «Uribelarrea viene avanzando bastante firme y ya estamos pensando en el destacamento de Ruta 3 que también es necesario».

Hace pocas semanas llegó una flamante unidad al cuartel central, al respecto Coronel sostuvo «es un camión Mercedes Benz Actros 1840 importado de Alemania con un tanque cisterna de 14mil litros de capacidad, una vez en la Argentina se lo pintó de rojo, sirenas, balisas y una bomba de baja y está en pleno servicio».

Por último concluyó al decir «primero agradecerte por siempre darnos un espacio, estando pendiente de las noticias y estando pendiente en todo este camino que venimos transitando, se va un año difícil, no fue un año malo y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al municipio, a la sociedad que nos acompaña día a día, al consejo directivo que viene haciendo un trabajo impecable y obviamente a todo el cuerpo activo, resaltando su trabajo».