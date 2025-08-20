Con gran desfile gaucho, Cañuelas celebró el Día de los Centros Tradicionalistas

Compartir

Cañuelas vivió este domingo 17 de agosto una verdadera fiesta de identidad y tradición con la realización del desfile gaucho en la plaza San Martín, en el marco del Día de los Centros Tradicionalistas. La jornada reunió a delegaciones locales que recorrieron las calles céntricas con sus monturas, vestimenta típica y banderas, en un emotivo encuentro que rindió homenaje a la cultura criolla.

El desfile llevó el nombre de José Silva, fundador e integrante del histórico centro tradicionalista El Potro, fallecido en mayo de este año. En su memoria, la intendenta Marisa Fassi entregó un reconocimiento a sus familiares, al igual que al tradicionalista “Cacho” Domínguez, a la presidenta del Rotary Club, Claudia Colombo, y al capataz del desfile Carlos Urbisaia, recientemente distinguido en el concurso de pilchas criollas de la Sociedad Rural Argentina.

Previo al desfile hubo un espacio para las danzas folclóricas, con la presentación conjunta de la Agrupación Colibrí, Taller de folklore adultos del Instituto Cultural, y el ballet Alegría y Tradición.

Luego, uno a uno fueron desfilando los centros tradicionalistas de Cañuelas, entre ellos El Potro, El Cencerro, Mercado Agroganadero, Don Bosco, Gauchos de Uribelarrea, La Noria, Paisanos del Taladro, C.E.P.T. 33, El Pimienta, Las Cañuelas y Riendas de Uribelarrea, que recibieron una distinción por su compromiso con la preservación de las costumbres gauchas y su activa participación en la vida comunitaria.

El evento fue conducido por Pablo Domínguez, con el acompañamiento del payador Oscar Silva, quienes aportaron relatos y versos criollos durante el paso de cada delegación.

La celebración incluyó además una feria de artesanos, propuestas gastronómicas, juegos por el Día del Niño y las clásicas tortas fritas que acompañaron la tarde. Como cierre, el público disfrutó de la presentación del Dúo Reynoso y Emiliano Corbalán, que pusieron música y baile a una jornada que combinó tradición, familia y cultura popular.

Con una multitud en las calles, el desfile reafirmó la importancia de los centros tradicionalistas como custodios de la historia local y como espacios de transmisión de valores gauchos a las nuevas generaciones.