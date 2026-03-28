Concurso de canto en Cañuelas: Bruno Carabel lanza “El Sueño de Cantar” en el Cine Teatro.

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Con inscripciones abiertas hasta el 20 de abril, el certamen busca reunir a participantes de toda la región, con un jurado de nivel nacional y la participación activa del público en la elección de los ganadores.

En una propuesta que apunta a potenciar el talento local y regional, el artista Bruno Carabel anunció el lanzamiento de “El Sueño de Cantar”, un concurso musical que se desarrollará en el emblemático Cine Teatro Cañuelas y que estará abierto tanto para niños como para adultos.

La iniciativa, que comenzó a gestarse a fines del año pasado, surge con un objetivo claro: brindar a los participantes una experiencia artística real, donde puedan sentirse protagonistas sobre un escenario y recibir devoluciones de profesionales vinculados al mundo del canto.

“Desde diciembre venía con la idea de hacer un concurso que le dé valor al participante, que se sienta artista y tenga una devolución de gente que realmente está metida en la música”, explicó Carabel, quien impulsa el proyecto junto a GDR Producciones, productora con la que trabaja actualmente y que aporta su experiencia en desarrollos musicales y teatrales.

El certamen contará además con la coordinación comunicacional de Sotelo, a cargo del manejo de redes y difusión, consolidando así un equipo que combina distintas miradas para llevar adelante la propuesta.

Un escenario emblemático y convocatoria regional

Uno de los puntos fuertes del proyecto es su sede: el Cine Teatro Cañuelas, elegido por su historia y por haber sido escenario de grandes artistas. “Mucha gente sueña con cantar en un lugar así. Por eso lo elegimos, por lo que representa”, destacó el organizador.

La convocatoria no se limita a Cañuelas, sino que apunta a toda la región. Se espera la participación de artistas provenientes de localidades como Ezeiza, Monte Grande, La Matanza, Lobos, Saladillo, Roque Pérez y Marcos Paz, entre otras.

Inscripción y modalidad

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se extenderán hasta el 20 de abril. Los interesados deberán completar un formulario online que será difundido a través de redes sociales, y posteriormente serán contactados por correo electrónico con la información sobre la fecha de audición, prevista para el mes de mayo.

Jurado de nivel nacional y participación del público

El concurso contará con un jurado integrado por figuras con trayectoria en la música, quienes estarán a cargo de escuchar, evaluar y brindar devoluciones a los participantes:

Guadalupe Farías Gómez, referente de la música popular e hija de Chango Farías Gómez

Santiago Quirós, participante de La Voz Argentina

Dorita Chávez, coach del team Soledad en La Voz Argentina

Virginia Lariácona, referente local del ámbito cultural

Además, uno de los aspectos más destacados del certamen es que el público también tendrá un rol clave en la definición de los ganadores. La votación de la gente permitirá que cualquier participante tenga oportunidades reales de avanzar, reforzando el carácter abierto y participativo del concurso. En ese sentido, la convocatoria de público también será un factor importante para cada artista.

Premios que impulsan carreras

El certamen ofrecerá premios pensados para acompañar el crecimiento de los artistas:

Adultos: premio de 1.500.000 pesos

Niños: grabación de tres temas con un productor musical profesional

“Queremos que no sea solo un concurso, sino una oportunidad real para crecer en la música”, remarcó Carabel.

Con el lanzamiento oficial previsto a través de redes sociales, “El Sueño de Cantar” comienza a tomar forma como una propuesta que promete visibilizar talentos, generar oportunidades y posicionar a Cañuelas como un punto de referencia cultural en la región, sumando además la participación activa del público como parte fundamental del espectáculo.