Concurso de fotografía en Cañuelas.

Segunda Convocatoria 2025 en el día del fotógrafo argentino: invitación abierta a profesionales y aficionados a la fotografía. Es un concurso sin límite de edad y con temática libre. Las obras se reciben en el Instituto Cultural, calle Del Carmen 664, hasta el día 27 de septiembre a las 18hs.

La fotografía es quizá uno de los lenguajes visuales más sublimes que tenemos, porque en una imagen se cuenta una historia, se transmite una sensación que nos atraviesa suavemente o impacta como un rayo. Es poesía visual, atrae la mirada y nos deja perplejos por un instante. Es ese microsegundo que detuvo el tiempo para siempre y dejó su imborrable huella plasmada en la imagen.

¡¡Si te gusta la fotografía, te invitamos a que seas parte de esta 2° convocatoria!! A no perder la oportunidad de exponer, de participar y de presentar tu propia mirada de mundo a través del arte fotográfico.

Muestra de Fotografía 2025. Si necesitas información comunícate al 2226477607. ¡¡Te -esperamos!! Instituto Cultural Cañuelas, actividad gratuita.