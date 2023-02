Continúa el pedido de justicia por el crimen de Oliverio Saúl López.

Compartir

A tres años del crimen contra el vecino Oliverio Saúl López, aún no se han podido encontrar a los responsables del brutal ataque.

Por falta de avance en la investigación, la UFI 1 tomó la decisión de archivar la causa. Para Susana Escudero quedan muchas respuestas sin dar y la decisión de archivar el expediente es algo que no esperaba.

La UFI estos días difundió un video donde se ven a los delincuentes escapar luego de efectuar disparos contra la vivienda de la calle 1 de Mayo, donde ingresaron con fines de robo.

Las imágenes captadas por una cámara particular permiten ver a tres hombres que salen de la casa familiar en plena lluvia. Primero sale uno que corre a toda velocidad hacia la calle San Lorenzo y luego otros dos (uno de ellos con gorra) que tras unos segundos de duda también huyen hacia el mismo lugar.

Lamentablemente uno de los disparos dio en la víctima acabando con su vida en forma instantánea. Como bien le explicaron a la Sra. Escudero, archivar la causa no es cerrarla pero si, de alguna manera, es abandonar la pesquisa hasta que surjan nuevas evidencias.

“Hace unos días me avisaron de la comisaría que quieren archivar el tema, por eso hoy fui a la Fiscalía para pedir que sigan investigando. Me atendió una secretaria y me explicó que siguieron todas las pistas, pero no encontraron nada. Lo que me molesta es que recién ahora decidieron viralizar las imágenes de los responsables, recién ahora después de tres años. Es todo demasiado lento” lamentó la mujer..

“Los tres estaban armados. Pienso que semejante armamento para robarnos a nosotros no tiene ninguna justificación”, concluyó Escudero.