Convenio entre el Municipio y la Sociedad Rural para mejorar caminos rurales.

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Productores podrán realizar tareas de mantenimiento en caminos rurales y acceder a descuentos de hasta el 75 % en la tasa de Red Vial.

La Municipalidad de Cañuelas y la Sociedad Rural local firmaron un convenio que permitirá a los productores rurales participar en la reparación y mantenimiento de caminos rurales a cambio de descuentos en la tasa de Red Vial.

El acuerdo fue rubricado por la intendenta Marisa Fassi y el secretario de Producción, Juan Ángel Cruz, en representación del Municipio, junto a autoridades de la Sociedad Rural de Cañuelas.

La iniciativa busca dar respuesta a una problemática histórica vinculada al estado de los caminos rurales y a la baja cobrabilidad de la tasa correspondiente. Según se informó, actualmente el nivel de pago ronda el 8,5 %, mientras que gran parte de la red vial requiere trabajos constantes de mantenimiento.

A través de este sistema, los productores frentistas podrán contratar de manera privada a proveedores locales previamente acordados para realizar mejoras en los caminos que brindan acceso a sus establecimientos. Luego deberán presentar la documentación correspondiente, junto con registros fotográficos de los trabajos realizados, para acceder al reconocimiento económico por parte del Municipio.

El beneficio contempla descuentos de hasta el 75 % sobre la tasa anual de Red Vial. En los casos en que la inversión realizada supere el monto anual del tributo, se prevé la posibilidad de dividir las tareas en distintos períodos para aplicar el reconocimiento de manera escalonada.

Desde ambas partes señalaron que el objetivo es agilizar el mantenimiento de los caminos rurales, mejorar la transitabilidad y generar un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y los productores del distrito.