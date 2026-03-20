Corina Rossi: la espiritualidad como práctica cotidiana.

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“El Yoga tiene algo muy particular: no es una práctica que “exija” un cuerpo determinado, sino que se adapta al cuerpo, a la etapa de vida y al momento interno de cada persona”.

Por Martín Aleandro

En nuestra entrevista de hoy descubriremos el mundo del Yoga a través de los ojos, de la mirada de Corina Rossi, instructora apasionada que cree que el yoga es más que posturas, sino que lo entiende como una herramienta para cambiar la vida. Nos hablará de su experiencia en el reciente viaje a la India, cuna de la espiritualidad, como así también de su práctica guiando a otras personas hacia el bienestar físico, emocional u espiritual, nos dará valiosos consejos para quienes buscamos una camino más consciente y saludable. Instructora en el Instituto Cultural Cañuelas y de su Estudio Yoga Salud Cañuelas, abrió su mundo interior en este repostaje con Cañuelas Ya.

¿cómo se adquieren los conocimientos para ser instructora de Yoga?

Para obtener el titulo de instructor o profesor hay que realizar un curso de 1 a 3 años, varía según las escuelas. Pero para ser un buen profesor o profesora hay que vivenciar el yoga varios años, pasar las practicas por el propio cuerpo-mente y aplicar yoga a la vida cotidiana. Eso permite percibir los beneficios del yoga en primera persona para luego poder enseñarlo y lograr que los practicantes nuevos puedan pasar por esos procesos físicos en primer lugar y luego psíquicos. Los encuentros de yoga son más que clases, son experiencias de autoconocimiento tanto del cuerpo como de la mente que evolucionan y progresan En los primeros meses de practica mejora la salud física, mental y emocional, muchos dolores se van, nos sentimos más livianos, vitales y con menos estrés, más relajados ante las vicisitudes de la vida. Con la practica constante aprendemos a disfrutar más el momento presente, por ejemplo, a cuidar la alimentación y el descanso, la postura, las actitudes, las reacciones, los hábitos, etc.

Yoga no es solo movimiento físico sino también principios éticos y valores que no se aprenden desde la teoría, sino que el cerebro simplemente los adopta porque generan sensaciones positivas y de bienestar, es decir, creamos salud naturalmente, sin grandes esfuerzos. Sin embargo, el propósito último del yoga es que cada uno encuentre paz interior, cada persona la encuentra a su modo, yoga es solo una guía.

Por otro lado, un profesor de calidad se actualiza constantemente. En mi caso brindo practicas del estilo Hatha Yoga que es el más tradicional, yoga Prenatal para mujeres embarazadas y Postnatal. También brindo clases privadas de Yoga terapéutico para diferente síntomas o dolencias. Realizo mi práctica diaria de meditación y asanas, hago cursos especializados, viajes, retiros y estudio constantemente yoga, fisioterapia, neurociencias, bioenergético, filosofía y otras disciplinas relacionadas que enriquecen al yoga.

Viajar a la India dicen que es maravilloso y que también es revelador. ¿Cómo experimentaste tu viaje a un país tan remoto en interesante espiritualmente?

Me encantó India. Viajé a la cuna del yoga porque quería conocer el lugar donde se creó, pero fue el viaje más impactante y transformador de mi vida. India es tan rica culturalmente y tan diferente a occidente que estremece. Se respira espiritualidad en todos lados, hay varias religiones y la gente es muy tranquila, pero contrasta con un entorno bastante caótico para nuestros sentidos. Las calles son muy ruidosas por los bocinazos de un tránsito intenso y desordenado donde conviven pacíficamente personas, autos y motos. La experiencia de andar en Tuk tuk, taxis en carros a motor semiabiertos, fue muy divertida pero estresante al mismo tiempo …parece que van a chocar en cualquier momento pero no, tienen unos códigos para circular muy diferentes a los nuestros.

Todo es muy intenso en India: la cantidad de población, los colores de sus telas, el arte en su arquitectura y en todos lados, la música, las comidas picantes, las vacas y monos caminado por las calles, dejando su suciedad, jaja…al principio cuesta entender, luego los amás. Como ellos aman a los animales y plantas.

Lo espiritual está presente en los templos antiguos pero también en los templos barriales y en los hogares donde hay altarcitos con figuras de sus dioses. Ellos se toman el tiempo diario de suspender sus actividades para hacer silencio, rezar o simplemente contemplar, sea en un templo o mirando el horizonte frente al rio Ganges. Ese es su Yoga. también estuve en Rishikesh, la capital internacional del Yoga, ciudad al borde del Himalaya donde se encuentran las escuelas de Yoga y van estudiantes de todo el mundo. Un país tan maravilloso como intenso. ¡Agradecida por este viaje y preparando un próximo!

¿Por qué el Yoga es una disciplina que se puede experimentar y vivir en todas las edades? Para todas las personas, para todos los cuerpos.

Yoga tiene algo muy particular: no es una práctica que “exija” un cuerpo determinado, sino que se adapta al cuerpo, a la etapa de vida y al momento interno de cada persona. Por eso puede ser experimentado a cualquier edad y por cualquier tipo de cuerpo. Decimos: “para hacer yoga lo único que necesitas tener es un cuerpo, nada mas”. No buscamos rendimiento físico, ni llegar a alguna postura ideal como muchas veces nos muestran las imágenes en las redes…eso es posturología o el marketing del yoga. El verdadero Yoga busca mejorar al ser humano, lo primero es la salud y luego las relaciones, las capacidades, el estilo de vida, etc. Indra Devi vivió 102 años practicando yoga…y muchos otros comienzan en edad avanzada y se benefician mucho.

¿cuáles son sus beneficios en cada edad?

En todas las edades Yoga tiene un aspecto terapéutico y otro potenciador de la salud. Significa que alivia y puede eliminar dolores físicos de espalda, columna, cuello, hombros caderas, etc, generalmente provenientes del sedentarismo y las pantallas. Así como síntomas tales como dolores de cabeza, rigidez corporal, insomnio, estrés. Entendemos que casi todo lo que sucede en el cuerpo tiene un origen mental y emocional por eso sanar el alma también es parte. Sin embargo, las asanas y ejercicios de respiración desarrollan y potencian también nuestras capacidades físicas: como las flexibilidad, la fuerza muscular, equilibrio, resistencia y velocidad de reacción. Toda la movilidad mejora y mucho.

Y además en cada etapa hay otros beneficios:

Jóvenes y adultos:

Disminuye tensiones (especialmente cervicales, lumbares, hombros)

Mejora la postura (clave para quienes trabajan con pantallas o sentados)

Regula el sistema nervioso (menos estrés, más calma)

Aumenta la energía y la vitalidad

Favorece la conexión interna y el autoconocimiento

Embarazo (Yoga Prenatal)

Alivia molestias físicas (espalda, piernas, pelvis)

Mejora la respiración y la oxigenación

Favorece el vínculo con el bebé

Brinda preparación y recursos para un parto más consciente

Aporta calma y seguridad emocional

Adultos mayores

Mejora la movilidad y la flexibilidad general del cuerpo

Aumenta el equilibrio (previene caídas)

Alivia y previene dolores por sendentarismo

Fortalece músculos y articulaciones

Estimula la memoria y la atención

Genera bienestar emocional e inserción social en grupo

El Yoga acompaña toda la vida porque no es solo una práctica física, es un camino de autoconocimiento y cuidado.

¿qué diferencias existen entre la disciplina del Yoga y la gimnasia?

La gimnasia en sus distintos tipos o los deportes buscan mejorar el rendimiento físico. Se enfocan en gestos, músculos y apoyos que deben seguir patrones estandarizados para cumplir objetivos. La persona se enfoca y autoexige en seguir técnicas corporales. Puede haber competencia entre pares y exigencia personal.

Yoga es una propuesta psico física muy distinta que busca “conocerse a sí mismo” para mejorarse en todos los aspectos. Parte del movimiento físico y la concentración en la respiración, pero cada uno va a su tiempo y modo. Se practica en silencio, sin competir, estando presente con el propio cuerpo y observando la mente. Los resultados van llegando progresivamente, sin grandes esfuerzos, pero requiere constancia en la práctica, como todo lo bueno en la vida. Otra gran diferencia es que yoga ayuda a regular el sistema nervioso de manera directa a través de los estiramientos, las respiraciones y la relajación, logrando que el sistema nervioso apague su modo alerta (sistema simpático) y se encienda el modo relajación (sistema parasimpático) que es el que nos conecta con las emociones agradables, y prepara para la digestión y el buen descanso.

Estudio Yoga Salud Cañuelas

@yogasaludcañuelas

011-538 3-2644