Cumplió diez años: Café literario «silencio y voces».

Con la fundación de Susana Frasseren, Claudia Colombo, Nicolás Cornador y Sandra Cherruti, el Café Literario «Silencio y Voces» celebro sus primeros 10 años de creación en octubre pasado. El mismo comenzó a funcionar en el restaurante Don Corleone y tras pasar por varios sitios hoy se reúne en la biblioteca Sarmiento. Cuenta con la declaración de interés municipal e interés legislativo, cultural y comunitario por parte del Concejo Deliberante. Desde cañuelasya.com dialogamos con Frasseren quien nos comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿En qué fecha inició el café literario?

El inicio fue un 14 de octubre de 2014 en Don Corleone (restaurante del Hotel Cañuelas), ahi estuvimos 2 años, después nos mudamos a Chaplín, luego en el Lawn Tennis y luego pasamos a la biblioteca popular DF Sarmiento, allí desde 2018 hasta la actualidad. También tuvimos reuniones en el instituto cultural Cañuelas en la pandemia.

¿En lo personal qué significa el café literario?

Significa mucho, todo lo que tiene que ver con la literatura es una pasión para mí. Si bien yo no edito tengo bastantes cosas escritas, que no pienso editar, escribo poesía. Es una actividad que le brinda realizaciones, estoy jubilada hace bastante tiempo. Si bien sigo ligada a las actividades de Cañuelas con presencia o acompañando, pero para mí es un tiempo valioso que ocupo en eso. Dónde me encuentro con gente muy querida, conozco a gente nueva. Ha venido gente de Lobos, Mar del Plata, Las Heras, Marcos Paz, de toda la región. Tenemos amigos que ya se han ido como Nelia y Tito, Tito era una presencia frecuente a pesar de que ya no estaba en Cañuelas y Nelia seguía siendo como un alma mater que siempre nos dejaba algún conocimientos con ese don de docente.

¿Cómo siguen en lo próximo?

Finalizamos la actividad este año con el festejo. Nosotros hacemos el Café los segundos sábados del mes. Aunque el tercer sabado de octubre hicimos los festejos por los 10 años, vino Francisca Verd con pinturas y esculturas, estuvo la gente del ensamble del Instituto Cultural, Sandra Cherruti es la voz cantante del Taller y fue un encuentro precioso.

¿Cuando retoman la actividad?

En marzo vamos a volver, el segundo sábado vamos a estar nuevamente en la biblioteca convocando. No hay límite de edad, no hay límite de formación, no es necesario que se sea escritor sino que le guste la literatura. Se pueden leer textos propios o de autores que deseen. Se puede llevar un objeto y hablar a través del objeto y los artistas pueden exhibir sus obras durante un mes, o sea que quien va en marzo tiene sus obras hasta el segundo sábado de abril.

¿Algo más para agregar?

Un saludo muy grande a todos los concurrentes, a los ocasionales, a los asiduos, a los futuros asistentes al Café, siempre es un lugar amable en donde se disfruta y les deseo a todos un feliz año nuevo, que pasen una linda navidad y los convoco para marzo. Que el 2025 nos depare buenas cosas y buenos encuentros.