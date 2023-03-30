Defunciones: informe de la casa velatorio «Rodriguez».
21/03- PIO HECTOR GEGENE-73 AÑOS-C.MUNICIPAL
22/03- ADRIAN ALEJANDRO RAMIREZ-55 AÑOS- LA ORACIÓN
23/03- JOSE MARIA DE LUCA-84 AÑOS- CREMATORIO
24/03- MIRTA BASILIA SILVA-69 AÑOS- CREMATORIO
24/03- IRMA EDITH JUAREZ-73 AÑOS- CREMATORIO
24/03- ELENA INES AMORENA-92 AÑOS- CREMATORIO
25/03- MARIA MATILDE LACAZE-91 AÑOS- CREMATORIO
25/03- HECTOR ANIBAL CORBALAN-75 AÑOS- CREMATORIO
27/03- MARIA ISABEL PETRELLI-77 AÑOS- CREMATORIO
28/03- LUIS ALBERTO BOILE-60 AÑOS-C.MUNICIPAL
28/03- DELMA ESTHER LUJAN OPPIZZI-100 AÑOS-C.MUNICIPAL
29/03- FRANCISCA VICTORIA PÉREZ-73 AÑOS- LA ORACIÓN
29/03- CARLOS RUBEN JAVORSZKY-35 AÑOS- CREMATORIO