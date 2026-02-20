Eduardo Rodríguez: “Ayacucho es el escenario que todo recitador sueña pisar”.

Compartir

El artista de Gobernador Udaondo obtuvo el Primer Premio en Recitado Criollo y representará a Cañuelas en la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. En diálogo con Cañuelas Ya, habló sobre la emoción del triunfo y el significado de llegar al escenario mayor.

Cañuelas Ya tuvo la posibilidad de levantar el testimonio de Eduardo Rodríguez, quien ganó el Primer premio en Recitado Criollo.

En San Miguel del Monte, sobre el escenario del cine-teatro Enrrique Uzal, se llevó a cabo la selección de artistas que formarán la grilla del próximo Festival Nacional del Ternero en la vecina ciudad de Ayacucho. Durante el mes de marzo se realizará uno de los eventos más importante de la Provincia de Buenos Aires, se vivirá la 52° Fiesta Nacional del Ternero y día de la yerra.

Los artistas cañuelense se lucieron sobre las tablas del escenario levantando efusivos aplausos de parte del público presente y el reconocimiento de sus jurados. El vecino de Gobernador Udaondo, Eduardo Rodríguez se destacó en la categoría de Recitado Criollo, los versos más notables fueron “Los padres del domador”, con un silencio absoluto en la sala se ganó el primer premio y el pase al escenario mayor de Ayacucho.

Fabiana Banegas deslumbró a la audiencia con su profunda voz e interpretación de clásicos del tango en temas como “Los mareados” y “No me esperes esta noche”. Por otro lado, Mirta Carmona Zuñiga y Carlos Aguirre obtuvieron el segundo puesto en Danza Tradicional en una ardua competencia con los representantes de la ciudad de Berazatgui Brenda Motta y Dario Figueroa.