El Ballet del Galpón de Aye sueña con Cosquín y busca apoyo para representar a Cañuelas.

Compartir

El grupo fue invitado a participar del Festival de la Zamba en el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui. Para concretar el viaje en abril, 19 bailarines necesitan reunir fondos y convocan a la comunidad a colaborar con distintas actividades.

Por: @oscarhh10

El Ballet del Galpón de Aye atraviesa días de intenso trabajo y también de ilusión. El grupo de danza cañuelense fue invitado a presentarse en el Festival de la Zamba, que se realizará el 11 y 12 de abril en el histórico escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín, uno de los espacios más emblemáticos del folclore argentino.

Para poder concretar el viaje, 19 integrantes del ballet se encuentran reuniendo recursos económicos que les permitan afrontar los gastos de traslado y estadía. Según explicaron desde el grupo, el costo estimado es de 280 mil pesos por bailarín, una cifra que obliga a redoblar esfuerzos en busca de apoyo de la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias a los alias balletelgalpondeaye (a nombre de Celeste Argañaraz) o vamosacosquin (a nombre de Tamara Ponce).

La delegación cañuelense que viajará a Cosquín no estará integrada únicamente por el ballet anfitrión. También se sumarán el Centro de Jubilados de Santa Rosa, el Centro de Jubilados de Máximo Paz, el Ballet Santa Rosa y la Escuela “Carlos Vega” (IDAF), conformando una comitiva que podría alcanzar unas 60 personas representando al distrito.

En diálogo con CañuelasYa, el director del Ballet del Galpón de Aye, Luis Delgado, explicó el esfuerzo que vienen realizando para concretar este sueño.

“Estamos trabajando a fondo para poder juntar los fondos porque los costos son elevados. Si bien ya hemos recaudado algo, todavía falta bastante”, señaló.

Además adelantó que la presentación tendrá un fuerte contenido histórico vinculado a la identidad local.

“Lo que queremos representar en Cosquín es un cuadro histórico sobre el Pacto de Cañuelas, ocurrido el 24 de junio de 1829 en la Estancia La Caledonia entre Rosas y Lavalle. Fue un acuerdo que buscaba traer algo de paz en una época muy convulsionada de la historia argentina”, explicó.

La expectativa también se vive a nivel personal entre los integrantes del grupo. María “Pochi” Zamudio, bailarina del ballet, expresó la emoción que significa esta posibilidad.

“Tengo una ilusión muy grande de poder bailar con mi nieta en Cosquín. Sería nuestra primera gran salida de Cañuelas… imaginate, y nada menos que en Cosquín. Ver a los más chicos bailar con la alegría que tienen y que sus mamás puedan verlos allá sería algo hermoso”, contó.

Mientras continúan los ensayos —que se realizan los martes desde las 19 horas en el Galpón de Aye (Ameghino 571, entre Libertad y Lara)— el grupo también organiza actividades solidarias para reunir fondos.

La más próxima será este viernes 13 desde las 18 horas, cuando se realizará una gran velada del ballet con feria al plato en la sede del Galpón de Aye. Habrá comidas caseras, música y baile, en una jornada pensada para compartir en familia y colaborar con el viaje.

La invitación está abierta a toda la comunidad: acompañar al ballet es también apoyar la presencia de Cañuelas en uno de los escenarios más importantes del folclore argentino.