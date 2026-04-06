El Ciclo «Silencios y Voces» presenta “Infancias, niñeces y adolescencias…”, de Mirta Etcheverry.

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El sábado 11 de abril a las 17hs el Café Literario Silencio y Voces tendrá su segundo encuentro del Ciclo 2026 en la Biblioteca Sarmiento de Cañuelas. Presentará su libro la licenciada Mirta Etcheverry «Infancias, niñeces y adolescencias. Una mirada colectiva.» Acompañará esta presentación con sus pinturas.

Por Martín Aleandro canuelas.ya

Estimados amigos de las letras, es un placer saludarlos. Como alguien que ha dedicado su vida a desentrañar los mecanismos del lenguaje, no puedo sino celebrar cuando la palabra escrita recupera su lugar como centro de reunión y resistencia cultural.

En una era dominada por la inmediatez de las pantallas y la fragmentación de la atención, sostener un libro y compartir su lectura se ha convertido en un auténtico acto revolucionario. Con esa premisa como bandera, el reconocido ciclo cultural «Silencios y Voces» se prepara para inaugurar su temporada 2025, reafirmándose como el santuario predilecto para los amantes de la literatura en la región.

Con más de una década de trayectoria, este espacio ha sabido peregrinar por diversos rincones —desde el recordado «Don Corleone» hasta el Instituto Cultural— para finalmente hallar su hogar ideal en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento. El proyecto, integrado por Claudia Colombo, Nicolás Cornador, Susana Frasseren y Sandra Cherutti, ha sido distinguido por su valor social, contando con declaraciones de Interés Cultural Municipal y Legislativo.

Lo que hace único a este Café Literario es su capacidad de amalgamar voces de Cañuelas, Lobos, Las Heras y diversos puntos de la provincia en una convivencia horizontal. Aquí, la literatura no es un ejercicio solemne o excluyente, sino un puente de amistad que se tiende entre música, artes plásticas y anécdotas compartidas.

Presentación del libro de Mirta Etcheverry

La jornada contará con una presencia especial: Mirta Etcheverry, quien presentará su obra “Infancias, niñeces y adolescencias: una mirada colectiva”. Será el punto de partida para una tarde que promete por un lado lecturas y charlas, un diálogo abierto entre autores y lectores. Y por otro una Mesa Compartida, como ya es tradición, el encuentro se ameniza con café, mate y los aportes dulces que los mismos asistentes deseen compartir.

Entrada Libre y gratuita (se sugiere una contribución a voluntad para el sostenimiento de la Biblioteca). Lugar, la Biblioteca Popular Sarmiento, Lara y 25 de mayo, Cañuelas. Un espacio para todas las edades donde la prosa, la poesía y el cuento son el pretexto perfecto para el encuentro humano.

Quedan todos invitados a participar de esta experiencia donde el silencio se hace escucha y las voces se transforman en arte. ¡Los esperamos para seguir escribiendo juntos esta historia!

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