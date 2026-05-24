El fenómeno del running y el ciclismo en Cañuelas: una pasión que no para de crecer.

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Cada vez son más los vecinos de Cañuelas que eligen salir a correr, entrenar en grupo o subirse a la bicicleta como parte de una rutina que ya dejó de ser una moda pasajera para transformarse en un verdadero fenómeno social y deportivo. Lo que hace algunos años parecía una actividad limitada a pequeños grupos hoy moviliza competencias, encuentros, entrenamientos colectivos y cientos de personas de distintas edades.

El crecimiento del running y el ciclismo en el distrito se percibe en plazas, rutas, caminos rurales y espacios públicos donde diariamente se multiplican corredores, ciclistas y equipos de entrenamiento. También se refleja en la cantidad de eventos que comenzaron a organizarse en la ciudad y en la participación cada vez más numerosa de atletas locales en competencias regionales y nacionales.

Uno de los ejemplos más claros fue la reciente realización de “Cañuelas Corre”, la prueba organizada por el Cañuelas Fútbol Club, que reunió a más de 300 atletas y movilizó a cerca de 800 personas en su primera edición, consolidándose rápidamente como una propuesta deportiva con fuerte impacto comunitario.

La competencia contó con recorridos de 3K, 5K y 10K, y mostró algo que ya se viene observando desde hace tiempo: el running dejó de ser una práctica individual para convertirse en un espacio de encuentro, salud y pertenencia. Equipos locales, profesores y grupos de entrenamiento crecieron de manera sostenida, generando nuevas comunidades deportivas en distintos puntos de la ciudad.

En paralelo, el ciclismo vive un momento similar. Cañuelas mantiene desde hace años una fuerte tradición ligada a la bicicleta, tanto en el ciclismo recreativo como competitivo. Los caminos rurales, las largas distancias y la cercanía con distintos corredores viales convierten al distrito en un escenario ideal para entrenamientos y travesías.

La presencia de ciclistas locales en pruebas de gran nivel también refleja este crecimiento. Recientemente, corredores cañuelenses participaron en el tradicional Desafío Río Pinto, una de las competencias de mountain bike más convocantes de América Latina, que reúne a miles de participantes de todo el país.

Más allá de los resultados deportivos, tanto el running como el ciclismo aparecen hoy asociados a nuevas formas de vida. Muchos vecinos comenzaron a entrenar por salud, otros por recreación y otros simplemente para desconectarse de la rutina. También crecieron las actividades familiares vinculadas al deporte, con carreras participativas, entrenamientos grupales y eventos que integran a distintas generaciones.

El fenómeno además tiene impacto económico y social. Comercios deportivos, profesores, gimnasios, nutricionistas y organizadores de eventos comenzaron a formar parte de un movimiento que genera actividad durante todo el año. A eso se suma la importancia de los clubes y espacios comunitarios que acompañan este crecimiento.

En una ciudad que continúa expandiéndose y transformándose, el running y el ciclismo parecen haber encontrado un lugar propio dentro de la identidad local. Ya no se trata solamente de competir o entrenar: para muchos vecinos de Cañuelas, correr o pedalear pasó a ser una manera de vivir la ciudad.