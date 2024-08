El grupo Arbolito siembra su semilla en Cañuelas.

Compartir

Este sábado 24 de agosto en Juana de Arco tocará uno de los grupos más significativos de lo que podemos denominar nuevo folclore argentino. Arbolito desde hace varias décadas se ganó el cariño del público con un estilo auténtico, muy relacionado a nuestra identidad latinoamericana, y con un fuerte compromiso.

Por Martín Aleandro.

La agrupación Arbolito llega a Cañuelas trayendo consigo toda la tradición y la experiencia de una banda que recorrió el continente cantándole a la gente su propia verdad. La bandera de los Pueblos Originarios estará presente y flameando cuando interpreten temas como “Pará la mano”, “Baila, baila”, o “La costumbre”, canciones que están tan vigentes como cuando fueron compuestas hace varios años atrás. Junto a Banda Pueblo, liderada por el queridísimo Chango Ibarra, la noche promete un ambiente festivo y a puro baile. Los tambores, los sikuris y las cuerdas llenarán de melodías y ritmo: el escenario será una verdadera fiesta.

Cañuelas Ya tuvo la oportunidad de entrevistar Ezequiel Jusid, cantante, guitarrista y compositor de Arbolito:

¿Qué espectáculo traen a Cañuelas este fin de semana?

Este fin de de semana vamos con el show que estamos sacando de gira por todo el país. Este año nos propusimos salir a tocar, a ponerle el pecho y a juntar la energía que nos da la gente, la música y baile. El abrazo es importante para sentir que no estamos solos. Es un show que hace un recorrido por todos nuestros discos, bastante de la primera época porque son canciones que son necesarias volver a cantar, pensábamos que ya habían pasado pero no, la historia se vuelve a repetir y los temas vuelven a estar vigentes.

Es un espectáculo bien arriba, con mucho ritmo y energía y con muchas ganas de dar lo mejor sobre el escenario. Nuestro último disco llamado “En este Barco” también sonará a full porque es nuestro material más reciente. Una gran fiesta junto a Banda Pueblo que es un grupo que toca muy seguido en la zona y tiene una fuerza muy especial y es muy querido por el público.

Arbolito es un grupo que desde siempre llevó como bandera los valores de la Justicia Social y la Unión latinoamericana. ¿Cómo viven este proceso que estamos pasando donde pareciera que todo vuelve atrás?

La verdad es que se vive con mucha angustia y tristeza. El estado de las cosas y la realidad, sobre todo que cada vez hay más hambre, más desigualdad, chicos que no van a poder desarrollarse como se merecen porque no se alimentan bien. Hay más ignorancia también y eso es muy triste. Vamos camino a ser un país pobre. La América unida que siempre soñamos está viviendo una etapa muy cruel, lo vimos en Bolivia, Brasil, en Chile, en Ecuador, el fascismo de distintas maneras posa sus garras sobre la región. Ahora en Argentina tenemos a estos personajes que surgieron de todo eso, la sociedad los acompaña o no estará por verse. Más que nada tiene que ver con el fracaso de los últimos gobiernos que no han sabido sacar adelante a nuestro pueblo. A ese tren se le sube muy fácil el ruido, las puteadas y todo este circo que estamos viviendo.

Arbolito es una banda que sabe mixturar las distintas corrientes y géneros musicales de América. ¿Cuáles son sus referentes musicales?

Nosotros escuchamos mucha música y nos interesa justamente esa posibilidad de dar un producto que dé como resultado una canción que nos represente. Desde Jethro Tull, pasando por el blues, el rock, Luis Alberto Spinetta, el Cuchi Leguizamón, Peteco Carabajal, Sumo, Caetano Veloso y hasta Diego Capusotto inclusive. Todo ese material está presente de alguna forma en nuestro acervo musical.