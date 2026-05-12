El Hospital Cuenca Alta afianza su crecimiento con una jornada de trabajo junto a autoridades nacionales de Enfermería.

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El HCANK, ubicado en Cañuelas, recibió a referentes del Ministerio de Salud de la Nación en una jornada centrada en la gestión hospitalaria, los cuidados críticos y el fortalecimiento del sistema de enfermería. Destacaron el crecimiento sostenido de la institución y su capacidad de respuesta regional.

El Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner fue sede de una importante jornada de trabajo junto a autoridades de la Dirección Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del programa de Abordaje a Hospitales orientado a fortalecer los procesos de gestión y atención en instituciones sanitarias de todo el país.

La actividad puso nuevamente en valor el rol estratégico que cumple el hospital regional ubicado en Cañuelas, una institución que en los últimos años se consolidó como uno de los principales centros de atención de alta complejidad de la región.

La doctora Silvia Rodríguez, directora nacional de Enfermería, junto a las licenciadas Patricia Rodríguez y Belén Maragó, asesoras de la cartera sanitaria, fueron recibidas por Gisela Cabral, directora de Enfermería del HCANK. Durante el encuentro participaron además jefes y coordinadores de distintas áreas del hospital.

En la apertura de la jornada, Cabral presentó la dinámica de trabajo actual del equipo de enfermería y repasó los avances logrados en los últimos dos años en materia de organización, formación profesional y fortalecimiento de los procesos asistenciales.

Posteriormente, las autoridades realizaron una recorrida por sectores clave del hospital, entre ellos la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos y el área de Hemodinamia, espacios donde el trabajo de enfermería resulta fundamental para sostener la atención de pacientes críticos y de alta complejidad.

Uno de los aspectos más destacados de la visita fue el reconocimiento realizado por las autoridades nacionales al crecimiento que experimentó el Hospital Cuenca Alta en los últimos años. Según manifestaron tras la recorrida, el nivel de infraestructura, la incorporación de tecnología y la capacidad de respuesta frente al aumento de la demanda regional posicionan al establecimiento como un centro sanitario de referencia.

La jornada también permitió intercambiar experiencias y avanzar en estrategias vinculadas a la optimización de recursos, la seguridad del paciente y la mejora continua de los estándares de calidad en la atención.

Con sede en Cañuelas, el HCANK continúa ampliando su protagonismo dentro del sistema sanitario bonaerense, atendiendo diariamente a pacientes de distintos distritos y consolidándose como una pieza clave para la salud pública de toda la región.