El Hospital Cuenca Alta fortalece la formación profesional con 36 cupos de residencias.

Compartir

El Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner (HCANK) continúa consolidándose como un centro de referencia en la región al disponer de 17 unidades de residencias con un total de 36 cupos destinados a profesionales de la salud, en el marco de su política de formación de recursos humanos. canuelas.ya

A través del trabajo articulado de la Dirección de Docencia, Ética Aplicada e Investigación, el hospital impulsa el desarrollo académico y profesional, promoviendo instancias de capacitación continua en el ámbito sanitario.

Desde 2021, el HCANK forma parte de la nómina de establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires donde los profesionales pueden optar por continuar su formación de posgrado. Las residencias del equipo de salud constituyen un sistema remunerado de formación en servicio, que exige dedicación completa y exclusiva, y permite a los participantes especializarse en distintas áreas del sistema sanitario.

El crecimiento sostenido del hospital, con la apertura de nuevos servicios, la incorporación de más especialidades, la ampliación de su planta de profesionales y la inversión en equipamiento, lo posicionan como uno de los centros de mayor desarrollo y calidad asistencial en la región.

Este avance se da en el marco de las políticas sanitarias impulsadas por los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Para consultas e información sobre las residencias, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Docencia, Ética Aplicada e Investigación:

✉️ docenciaeinvestigacion@hospitalcuencaalta.org.ar

📞 11 5273 4700 – interno 1072

propietariosvendencanuelas