El impacto sociocultural de los fines de semana largos en la economía popular de Cañuelas.

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La confluencia de los días de descanso extendidos potencia el turismo regional y consolida el sustento de los trabajadores feriales itinerantes en el entramado bonaerense. La ciudad de Cañuelas se llena de colores y sabores este fin de semana largo.

Por Martín Aleandro

El fenómeno de los fines de semana de carácter extendido trasciende la mera pausa laboral para configurarse como un dinamizador vital de las economías regionales y un catalizador de la identidad comunitaria. Para los trabajadores que integran los circuitos de ferias itinerantes, estas jornadas representan una coyuntura económica de primer orden, en la cual el flujo turístico se traduce directamente en el sustento de sus hogares. El espacio público deviene, de este modo, en un escenario de intercambio comercial y simbólico donde la artesanía, la gastronomía y las manifestaciones culturales se entrelazan, permitiendo la visibilizar la producción autogestiva frente a una masa crítica de visitantes ávidos de experiencias auténticas.

Una muestra palmaria de esta sinergia se manifestará de manera inminente en los enclaves de Cañuelas y Uribelarrea, cuyas propuestas artísticas y comerciales se articulan en una agenda sumamente enriquecedora para toda la familia. En el marco de esta programación, el sábado la Plaza San Martín albergará de manera simultánea la Feria de Artesanos y Emprendedores junto con la Feria Mercedes Sosa. Esta convergencia no solo descentraliza los consumos culturales tradicionales, sino que también reivindica el valor del espacio urbano como un territorio de inclusión y de resistencia para los productores de la economía popular, quienes hallan en la itinerancia su principal matriz de subsistencia.

La relevancia histórica de estas manifestaciones encuentra su correlato en la fisonomía que adoptarán los festejos durante el transcurso del fin de semana. Por un lado, la feria de Uribelarrea mantendrá sus puertas abiertas en la Avenida Valeria del Croto 305 cubriendo los días sábado, domingo y lunes. Por el otro, la emblemática Feria Rural de Cañuelas conmemorará su vigésimo cuarto aniversario en el kilómetro 65,200 de la Ruta 205. Esta última celebración, de acceso libre y gratuito, condensará una clase abierta de folklore, espectáculos en vivo y un patio gastronómico. Dichas actividades operan como un dispositivo de memoria viva que resguarda el patrimonio intangible de la región y demuestra que el turismo de cercanía es un derecho social y un motor productivo indispensable.