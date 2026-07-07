El Instituto Cultural Cañuelas celebra sus 12 años con una gran jornada artística abierta a la comunidad

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El Instituto Cultural Cañuelas celebrará este jueves 9 de julio su 12° aniversario con una jornada especial que reunirá a profesores, alumnos y vecinos en una propuesta abierta y gratuita que tendrá como escenarios la Plaza San Martín y el Cine Teatro Cañuelas.

Por: @oscarhh10, Martín Aleandro.

La celebración comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín, donde se desarrollarán muestras estáticas de los distintos talleres que funcionan en el Instituto. Allí el público podrá recorrer exposiciones de artes plásticas de niños y adultos, pintura, artesanías en madera, marroquinería, ajedrez y otras disciplinas que forman parte de la propuesta educativa de la institución.

A partir de las 13, las actividades se trasladarán al escenario mayor del Cine Teatro Cañuelas, donde se presentarán los ensambles musicales, grupos de danza, teatro y distintas expresiones artísticas desarrolladas durante el año, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con CañuelasYa.com, la coordinadora del Instituto Cultural Cañuelas, Malva Balbo, expresó el entusiasmo con el que se prepara la celebración: «El frío no nos detiene y la cultura no se detiene, como hace 12 años que se creó este Instituto Cultural Cañuelas, este hermoso espacio para la comunidad, con oportunidad de igualdad para todos. Estamos muy contentos organizando todo para la celebración».

Balbo destacó además el valor simbólico de que el aniversario coincida con el Día de la Independencia. «Cae en una fecha patria, como la independencia cultural también. Celebrar un año más en este contexto tan difícil y con el compromiso del Gobierno Municipal, de nuestra intendenta Marisa Fassi, es muy importante, sumado al esfuerzo de profesores, alumnos y las familias», afirmó.

Respecto del programa previsto para la jornada, explicó que «desde las 11 vamos a tener todos los talleres con la muestra estática, muestras de artes plásticas tanto de adultos como de niños, pintura, artesanías en madera, marroquinería y ajedrez». Luego agregó que «desde las 13 se hará todo lo que es escenario en el Cine Teatro Cañuelas, un lugar especial para todos los artistas y la comunidad. Poder celebrar este aniversario allí es una gran alegría y estamos muy agradecidos con la gente del Cine Teatro por poder trabajar juntos».

Durante la tarde se presentarán los ensambles de música popular, folklore, tango, teatro y distintas propuestas de danza, además de alumnos que tendrán su primera experiencia sobre un escenario. «La idea es compartir todo el trabajo que se viene realizando este año y también el de años anteriores. Tenemos ensambles de pop, folklore y tango que ya cuentan con una importante trayectoria, pero también talleres como Técnica Vocal, donde habrá alumnos que por primera vez pisarán un escenario. Que esa experiencia sea en el Cine Teatro es muy importante tanto para ellos como para los profesores», señaló Balbo.

El aniversario también invita a mirar el recorrido del Instituto Cultural desde su creación, el 9 de julio de 2014. Nacido con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y acercar propuestas artísticas gratuitas a todos los barrios y localidades del distrito, el organismo fue ampliando año tras año su oferta de talleres y espacios de formación, convirtiéndose en un punto de referencia para miles de vecinos.

A lo largo de estos doce años consolidó una amplia red de actividades culturales y proyectos de formación, entre ellos la Escuela de Música Popular de Cañuelas (EMPCA) y su participación en programas nacionales destinados a orquestas y coros infantiles y juveniles, fortaleciendo el acceso a la educación artística y el desarrollo de nuevos talentos en el distrito.

Finalmente, desde el Instituto Cultural recordaron que quienes deseen incorporarse a alguno de los talleres pueden acercarse a la sede de Del Carmen 664 para consultar la disponibilidad de vacantes. Además, ya comenzaron a recibirse consultas para las propuestas que formarán parte de la programación de las próximas vacaciones de invierno.