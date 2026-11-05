El Instituto Cultural Cañuelas fue escenario de la tercera Muestra Fotográfica

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Con la participación de fotógrafos profesionales y aficionados de Cañuelas y otras localidades, la exposición reunió una importante cantidad de obras bajo la consigna “Contá una historia”. Las organizadoras destacaron el crecimiento de la propuesta y la calidad de los trabajos presentados.

Por: @oscarhh10

Con el acompañamiento del Gobierno Municipal, se llevó a cabo la tercera edición de la Muestra Fotográfica en el Instituto Cultural Cañuelas, una iniciativa que celebra el Día del Fotógrafo y busca generar un espacio de encuentro, expresión y difusión del arte a través de las imágenes.

El salón principal del Instituto Cultural recibió una importante cantidad de obras realizadas por fotógrafos profesionales y aficionados provenientes de Cañuelas, La Plata, Monte Grande y Abbott. Cada imagen presentó una mirada particular, reflejando historias, emociones y experiencias capturadas a través de la lente.

La exposición fue organizada por Malva Balbo, directora del Instituto Cultural Cañuelas, y Tamara Pepe, fotógrafa, quienes expresaron su satisfacción por la convocatoria y destacaron tanto la calidad de los trabajos como la incorporación de nuevos participantes.

En diálogo con CañuelasYa, Balbo manifestó su entusiasmo por el crecimiento que viene experimentando la propuesta.

“Estamos muy contentas junto con Tamara porque hemos recibido muchas obras y también se sumaron expositores nuevos, lo cual nos alegra muchísimo. Año a año la muestra sigue creciendo y nos sorprendemos con las historias y las imágenes que presentan. Este año propusimos una temática especial: ‘Contá una historia’”, expresó.

La consigna permitió que cada participante pudiera transmitir un relato a través de sus fotografías, convirtiendo la exposición en un recorrido por diferentes miradas, sensibilidades y formas de interpretar la realidad.

Una muestra que continuará en distintos espacios

La directora del Instituto Cultural también explicó que, si bien la exposición principal se desarrolló durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, parte de los trabajos continuará exhibiéndose en diferentes sectores del establecimiento.

“La muestra se realizó durante esos dos días, pero después vamos a dejar algunas obras expuestas en las distintas salas del Instituto Cultural. Esto se debe a que el salón principal se utiliza habitualmente para talleres y otras actividades. También iremos rotando las fotografías en la vidriera del Instituto para que tengan mayor visibilidad”, señaló Balbo.

De esta manera, la iniciativa busca extender su alcance y permitir que más vecinos puedan apreciar las producciones de los artistas participantes.

Con tres ediciones realizadas y una convocatoria que continúa creciendo, la Muestra Fotográfica se consolida como un espacio de participación cultural que promueve el talento local y regional, al tiempo que invita a descubrir las historias que pueden contarse a través de una imagen.

Quienes deseen conocer las próximas actividades y propuestas culturales pueden seguir las redes oficiales del Instituto Cultural Cañuelas, tanto en Instagram como en Facebook.