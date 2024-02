El Juzgado de Faltas recibirá descargos por foto-multas.

Compartir

A raíz de gestiones realizadas por la intendenta Marisa Fassi ante autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, el Juzgado de Faltas de Cañuelas fue autorizado a recibir nuevamente descargos por multas efectuadas a través de cámaras, facultad que había sido suspendida en el mes de noviembre del año pasado.

Dichos descargos pueden realizarse en el Juzgado local que luego podrá vehiculizarlos al juzgado provincial correspondiente. Si bien la Justicia de Faltas de Cañuelas no es competente, esta posibilidad permite agilizar el trámite y evitar el traslado de los vecinos y vecinas a la ciudad de La Plata. A través de este mecanismo, a lo largo del año 2023 se resolvieron de forma favorable aproximadamente 600 descargos efectuados por vecinos y vecinas de Cañuelas.

Para realizar descargos puede concurrir a la sede del Juzgado Local (en San Martín 1101) de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Para ello debe concurrir con el DNI de la persona infraccionada, llevar las infracciones impresas y completar en el lugar un formulario de Constitución de Domicilio Electrónico.

Aquellas personas que no puedan asistir pueden comunicarse vía Whatsapp (sólo mensajes) al 2226478368, donde se los guiará para poder realizar el trámite y adjuntar la documentación correspondiente.

Asimismo, se informa que a través de la Jefatura de Gabinete, se solicitó una reunión con las autoridades de la Subsecretaría de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia, que fue concedida para el próximo miércoles 14 de febrero.

En dicho encuentro, el Municipio solicitará la revisión y si corresponde la nulidad de todas las infracciones que no se ajusten a derecho.